Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple CardКоммерсантъ 15:01

Apple представила собственную банковскую карту Apple Card. Презентация новых предложений компании состоялась в понедельник, 25 марта, в театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США), которая транслировалась на официальном сайте.
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Собственные сериалы, игры и кредитки. Презентация новых сервисов уронила акции Apple

Телеканал 360°17:01

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Газета.Ru15:49

Apple представила собственный банк

Lenta.ru14:04

Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту

Ведомости14:17

Apple представила виртуальную кредитную карту

РИА Новости14:11

Apple представила новые сервисы

Коммерсантъ15:25

Apple представила собственный платежный сервис Apple Сard

ТАСС13:41
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Культура

Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях

Обновлено в 19:29
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено в 19:44
Политика

Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

Обновлено в 17:37
Происшествия

На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар

В Махачкале на центральном рынке города произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 18:45
Политика

Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года

Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой

Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Политика

ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле

В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Политика

Эрдоган предложил сделать собор Святой Софии в Стамбуле мечетью

Обновлено в 01:08
Наука

В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»

Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес

Мама Тимати показала его детское фото

На фото Тимати не больше семи лет, и ребенок выглядит вполне счастливым рядом с родственниками.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры

В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры. Трагический инцидент произошел ночью марта 25 марта.
Обновлено в 08:10
Политика

Захарова предложила журналисту Закарии извиниться перед россиянами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.
Обновлено в 19:50
Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Павел Майков увел жену у своего лучшего друга

Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено в 15:15
Футбол

Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»

Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Обновлено в 13:10
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Авто

Skoda обозначила дату премьеры обновленного Superb в России

Автопроизводитель планирует привезтина российский рынок обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено в 13:23
Финансы

Российских пенсионеров накажут за неуплату налогов

В России в последнее время увеличилось число вызовов пенсионеров в налоговые инспекции с целью контроля их денежных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».
Обновлено в 07:25
Политика

Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами

Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Три человека погибли после столкновения грузовиков под Вологдой

Обновлено в 19:52
Космос

Астрономы не смогли объяснить, почему Вселенная стала прозрачной

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Обновлено в 16:20
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Авто

Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар

Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
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