Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple CardКоммерсантъ вчера в 15:01
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card. Презентация новых предложений компании состоялась в понедельник, 25 марта, в театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США), которая транслировалась на официальном сайте.
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Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов
Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено вчера в 10:10
Здоровье
Медлаборатория «Гемотест» запустила акцию «За здоровый образ жизни»
Сеть медицинских лабораторий «Гемотест» запустила акцию: она дарит каждому желающему скидку в размере 150 рублей на любые медицинские анализы.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей
Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия
«Луцк мертв»: на Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко
В городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Волынской области.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Франция разгромила Исландию в матче отбора Евро-2020
Напомним, в первом туре квалификации Евро-2020 сборная Франции разгромила национальную команду Молдовы со счетом 4:1, а сборная Исландии переиграла Андорру, отправив в ворота соперника два безответных мяча.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар
В Махачкале на центральном рынке произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 18:45
Гаджеты
Apple представила собственный новостной агрегатор Apple News
Обновлено вчера в 14:37
Театры
Константин Богомолов перегрузил Достоевского на петербургской сцене
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Канада не признала контроля Израиля над Голанскими высотами
Канада не признает контроля Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов
Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено 24 марта в 22:22
Происшествия
В Бурятии депутату незаконно отдали в аренду озеро у Байкала
Следственный комитет возбудил уголовное дело В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления в аренду депутату города Северобайкальск озера под видом земельного участка.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту
Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Политика
Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборов
Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
В вузах России увеличат количество бюджетных мест
В российских вузах планируют увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям для абитуриентов 2019 года.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Депутат Тюменской облдумы назначен замгубернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 марта представил членам правительства своего нового заместителя - Олега Чемезова.
Обновлено в 00:15
Политика
Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным
Обновлено вчера в 11:56
Здоровье
В Красноярске построят многопрофильную детскую больницу
Обновлено в 00:52
Транспорт
«Метрострой» в очередной раз перенес сроки сдачи Фрунзенского радиуса
Отмечается, что Смольный заключил с "Метростроем" дополнительное соглашение к госконтракту на строительства Фрунзенского радиуса, согласно которому сроки сдачи участка переносятся с 1 июля на 31 августа 2019 года.
Обновлено в 00:51
Культура
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено вчера в 08:18