Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple CardКоммерсантъ 15:01
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card. Презентация новых предложений компании состоялась в понедельник, 25 марта, в театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США), которая транслировалась на официальном сайте.
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Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Общество
Понедельник в Москве стал самым теплым днем года
По уточненным данным в течение дня понедельника температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднималась до плюс 7,3 градусов, обновив максимальное значение с начала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 16:02
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
София Ротару выложила первые снимки после сообщения о тяжелой болезни
Примечательно, что 71-летняя певица долгое время не выходила на связь с общественностью по причине сообщений о ее тяжелой болезни, в связи с чем, по данным СМИ, даже проходила химиотерапию.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
США испытали над Тихим океаном две противоракеты
Обновлено в 17:39
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро
По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Общество
Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира
Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
Обновлено в 03:54
Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»
«До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
Обновлено в 10:58
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Израильтян предупредили о риске новых ракетных обстрелов из Газы
Ранее в понедельник Израиль начал наносить удары по Газе в ответ на запущенную из анклава ракету в ночь на понедельник.
Обновлено в 14:55
Футбол
Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»
Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Обновлено в 13:10
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество
Новой «Мисс Москва-2018» выдадут запасную корону
Вице-мисс Москва Ксения Поленова, которой перейдет титул «Мисс Москва-2018», получит другую корону, так как главная подлежит ремонту.
Обновлено в 11:16
Технологии
В России появится специальный сотовый оператор для военных
Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Происшествия
Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге
Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 05:37
Политика
Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Годовщина трагедии: в Кемерово поминают жертв «Зимней вишни»
Пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года.
Обновлено 23 марта в 06:49
Политика
Захарова ответила на признание США суверенитета Израиля над Голанами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Дональдом Трампом декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому в краже картины Куинджи
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Политика
Итоги голосования: ход Brexit будет определять британский парламент
Британские депутаты проголосовали за то, чтобы парламент провел серию голосований по различным альтернативам проекту соглашения об условиях Brexit.
Обновлено в 18:49
Авто
Кроссовер Skoda Kodiaq превратится в пикап
Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Общество
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14