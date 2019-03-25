Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple CardКоммерсантъ 15:01

Apple представила собственную банковскую карту Apple Card. Презентация новых предложений компании состоялась в понедельник, 25 марта, в театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США), которая транслировалась на официальном сайте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Apple представила виртуальную кредитную карту

РИА Новости14:11

Собственные сериалы, игры и кредитки. Презентация новых сервисов уронила акции Apple

Телеканал 360°17:01

Apple представила новые сервисы

Коммерсантъ15:25

Карты, игры, телешоу

Российская газета15:13

Apple презентовала свои новые сервисы

Известия15:03

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Газета.Ru15:49

Apple представила собственный платежный сервис Apple Сard

ТАСС13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Общество

Понедельник в Москве стал самым теплым днем года

По уточненным данным в течение дня понедельника температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднималась до плюс 7,3 градусов, обновив максимальное значение с начала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 16:02
Энергетика

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

София Ротару выложила первые снимки после сообщения о тяжелой болезни

Примечательно, что 71-летняя певица долгое время не выходила на связь с общественностью по причине сообщений о ее тяжелой болезни, в связи с чем, по данным СМИ, даже проходила химиотерапию.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

США испытали над Тихим океаном две противоракеты

Обновлено в 17:39
Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро

По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Общество

Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира

Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
Обновлено в 03:54
Политика

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Хоккей

Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых

Обновлено в 11:31
Футбол

Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»

«До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
Обновлено в 10:58
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Израильтян предупредили о риске новых ракетных обстрелов из Газы

Ранее в понедельник Израиль начал наносить удары по Газе в ответ на запущенную из анклава ракету в ночь на понедельник.
Обновлено в 14:55
Футбол

Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»

Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Обновлено в 13:10
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество

Новой «Мисс Москва-2018» выдадут запасную корону

Вице-мисс Москва Ксения Поленова, которой перейдет титул «Мисс Москва-2018», получит другую корону, так как главная подлежит ремонту.
Обновлено в 11:16
Технологии

В России появится специальный сотовый оператор для военных

Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Происшествия

Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге

Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 05:37
Политика

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Годовщина трагедии: в Кемерово поминают жертв «Зимней вишни»

Пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года.
Обновлено 23 марта в 06:49
Политика

Захарова ответила на признание США суверенитета Израиля над Голанами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Дональдом Трампом декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому в краже картины Куинджи

Обновлено в 12:01
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Политика

Итоги голосования: ход Brexit будет определять британский парламент

Британские депутаты проголосовали за то, чтобы парламент провел серию голосований по различным альтернативам проекту соглашения об условиях Brexit.
Обновлено в 18:49
Авто

Кроссовер Skoda Kodiaq превратится в пикап

Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Общество

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное