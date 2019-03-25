Apple представила стриминговый сервис и кредитную картуВедомости 14:17

Apple представила стриминговый сервис Apple TV+. Презентация, которая прошла в зале, названном в честь основателя Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), транслировалась на сайте компании. Сервис предполагает подписку на выбранные пользователями телеканалы.

Гаджеты Компания Nintendo выпустит две новые версии консоли Nintendo Switch Компания Nintendo планирует выпустить две новые версии игровой консоли Nintendo Switch уже этим летом.

Политика Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.

Политика СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле «США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Политика Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.

Политика Жириновский просит суд взыскать 1 млн руб с главы Financial Times в Китае Останкинский суд Москвы 26 марта рассмотрит иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе Financial Times в Китае Чарльзу Кловеру о взыскании 1 миллиона рублей компенсации, сообщил РАПСИ адвокат Международной правозащитной группы Агора Ильнур Шарапов, представляющий интересы ответчика.

Экономика Омбудсмен Титов вступился за импортеров кормов для животных Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой разобраться с правовой коллизией, из-за которой импортеры кормов для животных в РФ рискуют столкнуться с массовым доначислением НДС на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Армия и оружие Пентагон испытал две противоракеты В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Экономика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Общество Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".

Здоровье В Татарстане выявлено более тысячи больных туберкулезом Заболеваемость туберкулезом на протяжении нескольких лет снижается, однако на учете стоит более 2 тысяч человек.

Политика Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспорта Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам.

Гаджеты Флагман Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае Руководитель компании Xiaomi официально сообщил, что новая модель смартфона Redmi Note 7 Pro предназначена для продажи только в Китае и Индии, а реализация в остальных странах не предусмотрена.

Здоровье Детской больнице на Васильевском подарят уникальные мединструменты Княгиня Вера Оболенская подарит больнице святой Марии Магдалины на Васильевском острове уникальные хирургические инструменты.

Политика Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Политика Вилкул заявил, что Украину ведут в «тёмную Европу» прошлого столетия Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что нынешние власти ведут в страну в Европу, но только в «тёмную Европу 30-х годов прошлого столетия».

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Армия и оружие Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Происшествия В Махачкале загорелся центральный рынок На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.