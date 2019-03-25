Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple CardКоммерсантъ 15:01

Apple представила собственную банковскую карту Apple Card. Презентация новых предложений компании состоялась в понедельник, 25 марта, в театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США), которая транслировалась на официальном сайте.
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Apple представила виртуальную кредитную карту

РИА Новости14:11

Собственные сериалы, игры и кредитки. Презентация новых сервисов уронила акции Apple

Телеканал 360°17:01

Apple представила новые сервисы

Коммерсантъ15:25

Карты, игры, телешоу

Российская газета15:13

Apple презентовала свои новые сервисы

Известия15:03

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Газета.Ru15:49

Apple представила собственный платежный сервис Apple Сard

ТАСС13:41
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Политика

В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.
Обновлено в 21:16
Транспорт

На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей

Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова

Обновлено в 08:00
Интернет

Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus

Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа

ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено в 12:07
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Политика

Мексика потребовала у Испании извинения за завоевание 500 лет назад

Обновлено в 20:10
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Транспорт

Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходные

С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено в 19:44
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Обновлено в 15:14
Политика

МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»

Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Общество

Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Обновлено вчера в 22:22
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:46
Общество

Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья

Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Футбол

Ананидзе рассказал о состоянии после травмы

Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:11
Футбол

Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС

«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Экономика

В правительстве нашли способ ускорить рост экономики России

Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов считает, что российская экономика могла бы расти так же быстро, как и в самых динамичных странах мира, если бы в стране существовала эффективная система надзора и контроля.
Обновлено в 21:54
Политика

Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»

Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Политика

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Общество

Россиянка вошла в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards

Живущая в Италии выпускница московского Института культуры Карина Бикбулатова вошла в шорт-лист премии в профессиональной категории "Открытие" с серией фотографий "Две параллели".
Обновлено в 20:44
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США

В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Общество

Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта

Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Моряки ТОФ выследили и атаковали «вражескую» подлодку в Японском море

Корабельная поисковая ударная группа Тихоокеанского флота в ходе учения провела ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 22:01
Политика

Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами

Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено в 17:22
Общество

В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров

Обновлено в 14:17
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