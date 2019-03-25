Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис и кредитную картуВедомости 14:17

Apple представила стриминговый сервис Apple TV+. Презентация, которая прошла в зале, названном в честь основателя Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), транслировалась на сайте компании. Сервис предполагает подписку на выбранные пользователями телеканалы.
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Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Комсомольская правда15:34

Что показала Apple на презентации 25 марта. Самое главное

Российская газета15:13

Apple может начать продавать подписки на кабельные каналы через свой сервис

Вести.Финанс08:45

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Газета.Ru15:49

Apple представила собственный платежный сервис Apple Сard

ТАСС13:41

Apple представила новые сервисы

Коммерсантъ15:25

Apple представила виртуальную кредитную карту

РИА Новости14:11
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Космос

Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»

Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
Обновлено в 15:44
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Игры

Моддер снял ограничение FPS в Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice вышла 22 марта, но уже на следующий день после релиза моддер под ником jackfuste выпустил для PC-версии игры модификацию, которая снимает ограничение количества кадров в секунду.
Обновлено в 03:14
Политика

Дамаск назвал решение Трампа о Голанах нападением на суверенитет Сирии

Дамск назвал решение Дональда Трампа по Голанским высотам «вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность Сирии».
Обновлено в 14:04
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено в 10:54
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

WSJ: Nintendo уже летом выпустит две новые модели Switch

Ранее в этом году Nikkei сообщала, что Nintendo планирует выпустить уменьшенную версию Switch с акцентом на мобильности.
Обновлено в 07:45
Футбол

Люксембург — Украина 0:0 (1-й тайм)

Представитель «Манчестер Сити» намерен побить рекорд Анатолия Тимощука по количеству игр за украинцев.
Обновлено в 14:45
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Футбол

Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»

«До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
Обновлено в 10:58
Хоккей

Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

Обновлено в 15:41
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Футбол

Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения

Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемого в краже картины Куинджи

Обновлено в 11:58
Происшествия

СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии

В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Культура

Бондарчук потребовал освободить Серебренникова

Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Украина подтвердила переход на сторону ДНР офицера ВСУ с секретными документами

Вооруженные силы Украины подтвердили факт перехода бывшего офицера Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на сторону ДНР.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире

Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Наталья Медведева выбрала семью и покинула шоу «Последний герой»

Шоу "Последний герой" только стартовал, а эмоции уже зашкаливают.
Обновлено в 14:03
Общество

Здание мэрии эвакуировали из-за беспорядков в Ле-Мане

Во французском городе Ле-Ман эвакуировали здание мэрии в связи с беспорядками ярмарочных торговцев и поставщиков.
Обновлено в 11:40
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