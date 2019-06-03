Гаджеты

Apple представила следующую версию iOS и другие новинкиИзвестия 15:29

Трансляция мeроприятия вeлаcь на сайте компании. В ходе конференции интернет-гигант рассказал о следующей версии своей операционной системы для iPhone — iOS 13.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Apple рассказала об iOS 13 и подтвердила смерть iTunes

Телеканал 360°18:30

Apple представила следующую версию iOS для iPhone и другие новинки

РБК14:35

Apple анонсировала тёмную версию iOS 13

RT на русском15:59

Apple представила iOS 13

РИА Новости15:38

Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом

ТАСС15:05

Apple анонсировала следующую версию iOS в темном оформлении

Известия19:19

Названы детали презентации Apple WWDC 2019

ВладТайм15:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Общество

Валерий Лимаренко в прямом эфире ответил на 40 вопросов от сахалинцев

Более 40 ответов на вопросы жителей Сахалинской области дал Валерий Лимаренко во время первой прямой линии.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес

Дочка Алсу застала врасплох фанатов «Голоса» новым дуэтом

Дочь певицы Алсу спела дуэтом с победившей в первом сезоне шоу "Голос" Диной Гариповой, сообщают СМИ.
Обновлено в 21:56
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Невеста Тимати Анастасия Решетова косвенно подтвердила свою беременность.
Обновлено в 12:52
Экономика

Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл

По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено в 21:51
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Общество

Власти Мехико разрешили мальчикам носить юбку в школах

Обновлено в 19:49
Здоровье

Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Политика

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Единоборства

Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Обновлено в 20:28
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено в 19:33
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Общество

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Политика

В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН

Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика

Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции

Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции — к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка (ВБ), проанализировавшие данные опросов предпринимателей.
Обновлено в 18:39
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 09:50
Происшествия

В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке

Обновлено в 01:37
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика

Россия отзывает военных советников из Венесуэлы

Россия отозвала из Венесуэлы большую часть специалистов, которые занимались подготовкой местных военных.
Обновлено в 01:36
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено в 17:33
Спорт

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка намерена приехать в Россию

Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Образ актрисы Елены Захаровой восхитил поклонников

Актриса театра и кино Елена Захарова восхитила подписчиков новым снимком.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника

В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное