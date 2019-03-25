Игры

Apple представила сервис Arcade с подпиской на игрыMobiDevices 14:30

Apple анонсировала новый сервис – Apple Arcade. Сервис предлагает собой единую подписку на игры для iPhone, iPad, компьютеров Mac и Apple TV за ежемесячную плату.
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Apple представила свой игровой сервис Arcade

iReactor16:35

Apple анонсировала Apple Arcade — подписку для игр

Игромания.ру14:05

Apple показала сервис подписки Apple Arcade

Афиша Daily14:22

Apple представила сервис платной подписки на игры Arcade

ТАСС13:57

В App Store появится подписка на игры

Life.ru13:57

Apple представила игровую платформу Arcade

Rambler News Service13:56

Apple представила собственный игровой сервис Arcade

RT на русском15:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика

Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

Обновлено в 17:37
Армия и оружие

В США не смогли назвать сроки вывода своих войск из Сирии

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, в котором сообщил о победе над ИГ и предстоящим выводом американских войск с территории Сирии.
Обновлено в 16:58
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Политика

Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан

По мнению ведомства, признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона "главного врага арабов".
Обновлено в 14:48
Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Гаджеты

Apple представила свой стриминговый сервис Apple TV+

Обновлено в 14:30
Армия и оружие

США испытали над Тихим океаном две противоракеты

Обновлено в 17:39
Экономика

Российские регионы представили инвестиционный потенциал в Австрии

Представители 14 субъектов Российской Федерации приняли участие в понедельник в демонстрации своего инвестиционного потенциала на форуме "День российских регионов" в Палате экономики Австрии.
Обновлено в 18:11
Футбол

Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020

Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Обновлено в 17:40
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Музыка

Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»

Обновлено в 07:25
Происшествия

В Японии на американской военной базе прогремел взрыв

Обновлено в 01:29
Хоккей

Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Израильтян предупредили о риске новых ракетных обстрелов из Газы

Ранее в понедельник Израиль начал наносить удары по Газе в ответ на запущенную из анклава ракету в ночь на понедельник.
Обновлено в 14:55
Хоккей

Матч «Толпар» — «Авто» стал самым продолжительным в истории МХЛ

Обновлено в 13:29
Политика

Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита

Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Frankfurter Rundschau (Германия): ступени алтаря из немецкого трофейного оружия (Frankfurter Rundschau)

Представители Министерства обороны успокаивают встревоженных военных историков, что, мол, для стальных ступеней не придется переплавлять трофейное немецкое оружие из музейных фондов, а только трофейный металлолом с армейских складов.
Обновлено в 18:38
Экономика

Медведев поддержал маркировку молочной продукции

Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Годовщина трагедии: в Кемерово поминают жертв «Зимней вишни»

Пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года.
Обновлено 23 марта в 06:49
Политика

Итоги голосования: ход Brexit будет определять британский парламент

Британские депутаты проголосовали за то, чтобы парламент провел серию голосований по различным альтернативам проекту соглашения об условиях Brexit.
Обновлено в 18:49
Энергетика

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

У границ России заметили бомбардировщики США

К границе России приблизились три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress.
Обновлено в 14:09
Авто

Концерн Daimler может закрыть марку Smart

Обновлено в 11:41
Политика

Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 14:35
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