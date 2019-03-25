Apple представила сервис Arcade с подпиской на игрыMobiDevices 14:30

Apple анонсировала новый сервис – Apple Arcade. Сервис предлагает собой единую подписку на игры для iPhone, iPad, компьютеров Mac и Apple TV за ежемесячную плату.

Apple представила сервис Arcade с подпиской на игры

Армия и оружие В США не смогли назвать сроки вывода своих войск из Сирии Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, в котором сообщил о победе над ИГ и предстоящим выводом американских войск с территории Сирии.

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан По мнению ведомства, признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона "главного врага арабов".

Авто «КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23% Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

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Футбол Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020 Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

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Политика Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Хоккей Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".

Армия и оружие Израильтян предупредили о риске новых ракетных обстрелов из Газы Ранее в понедельник Израиль начал наносить удары по Газе в ответ на запущенную из анклава ракету в ночь на понедельник.

Политика Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».

Происшествия Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.

Армия и оружие Frankfurter Rundschau (Германия): ступени алтаря из немецкого трофейного оружия (Frankfurter Rundschau) Представители Министерства обороны успокаивают встревоженных военных историков, что, мол, для стальных ступеней не придется переплавлять трофейное немецкое оружие из музейных фондов, а только трофейный металлолом с армейских складов.

Экономика Медведев поддержал маркировку молочной продукции Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.

Происшествия В Махачкале загорелся центральный рынок На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.

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Энергетика Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Армия и оружие У границ России заметили бомбардировщики США К границе России приблизились три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress.