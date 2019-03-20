Гаджеты
Apple представила обновленные наушники AirPodsРБК 09:37
Корпорация Apple презентовала новую модель беспроводных наушников AirPods. По данным на сайте компании, у футляра наушников появилась функция беспроводной зарядки, кроме того, выросло время использования их во время разговора без подзарядки.
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Космос
Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»
Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Экономика
С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды
Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Оренбуржье мужчина сбил на машине бывшую жену после ссоры
В Оренбуржье возбуждено уголовное дело на жителя города Сорочинска, умышленно сбившего на автомобиле свою бывшую жену.
Обновлено в 09:31
Культура
Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой
Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Татьяна Москалькова прибыла в Киев на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы участвовать в судебном процессе по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика
Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН
Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
Обновлено в 11:04
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Эксперт: B-52 отрабатывал удар по России
Обновлено в 10:59
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Политика
Алексея Текслера представили челябинским чиновникам
Обновлено в 11:28
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Футбол
«Динамо» примет «Локомотив» на «Арене Химки»
Обновлено в 07:40
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56