Гаджеты
Apple представила обновленные наушники AirPodsРБК 09:37
Корпорация Apple презентовала новую модель беспроводных наушников AirPods. По данным на сайте компании, у футляра наушников появилась функция беспроводной зарядки, кроме того, выросло время использования их во время разговора без подзарядки.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Политика
Туск назвал условие короткой отсрочки Brexit
Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Общество
Любительницу слишком темного загара обвинили в расизме
Обновлено в 06:17
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева отметила ценность живого общения друзей
Сама телеведущая предпочитает живое общение и ценит каждую минуту, проведенную с близкими друзьями.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Лепсу хотят запретить въезд в Литву
ИА «Ореанда-Новости» Российскому певцу Григорию Лепсу хотят запретить въезд в Литву.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Политика
Под санкции Украины впервые попали крупнейшие издательства России
Крупные издательские дома России впервые попали под украинские санкции, следует из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), опубликованного на сайте президента Украины.
Обновлено в 14:17
Общество
Минкомсвязь предупредила о попытках обмана при переходе на цифровое ТВ
Попыток вывешивать объявления от лица операторов и предлагать платные услуги по подключению приставок, уже нет, добавил Волин.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Смертельная авария с пятью машинами произошла в Москве
Обновлено в 16:55
Политика
Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза»
Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.
Обновлено в 06:31
Футбол
Джан: «Роналду может праздновать победу так, как хочет»
Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан восторгается партнёром Криштиану Роналду, который забил три мяча "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Адвокат Фролова сделал заявление о Началовой
Адвокаты хоккеиста Александра Фролова заявили, что смерть певицы Юлии Началовой не заставит спортсмена отозвать иск о законности купли половины доли на квартиру в Москве.
Обновлено в 14:46
Футбол
Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин
Что известно про Алана Агузарова Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России: • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Обновлено в 12:55
Политика
Генпрокурор Украины признался в получении от посла США списка «неприкасаемых»
Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович передала ему список с фамилиями "неприкасаемых" людей.
Обновлено в 16:24
Политика
Помощник Путина назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Помощник президента подтвердил, что давно знаком с акционером банка «Восточный» Артемом Аветисяном (через компанию «Финвижн Холдингс» владеет 32% акций банка), но заверил, что в спор последнего с Калви (Baring Vostok принадлежит 51,6% акций «Восточного») не вмешивался и тем более не докладывал о происходящем Владимиру Путину.
Обновлено в 11:54
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Общество
В Курске детей-колясочников переселили в интернат без пандусов
В комитете здравоохранения говорят, что не несут ответственности за сложившиеся проблемы, за школу отвечают их коллеги из Минздрава.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Тимати потратил несколько миллионов в день рождения дочери
Знаменитый рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, более известный как Тимати, организовал вечеринку в честь дня рождения своей дочери.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»
Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.
Обновлено в 16:31
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН
Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
Обновлено в 11:04
Футбол
Германия — Сербия 1:1 (2-й тайм)
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч с Сербией.
Обновлено в 14:50