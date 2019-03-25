Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple CardКоммерсантъ 15:01

Apple представила собственную банковскую карту Apple Card. Презентация новых предложений компании состоялась в понедельник, 25 марта, в театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США), которая транслировалась на официальном сайте.
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Apple представила виртуальную кредитную карту

РИА Новости14:11

Собственные сериалы, игры и кредитки. Презентация новых сервисов уронила акции Apple

Телеканал 360°17:01

Apple представила новые сервисы

Коммерсантъ15:25

Apple презентовала свои новые сервисы

Известия15:03

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Газета.Ru15:49

Apple представила собственный платежный сервис Apple Сard

ТАСС13:41

Apple может начать продавать подписки на кабельные каналы через свой сервис

Вести.Финанс08:45
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Политика

Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Разведка ДНР узнала о подготовке «подлого плана» Порошенко

В ДНР подчеркнули, что Порошенко, «предчувствуя близость неминуемого фиаско», якобы намерен сорвать выборы президента Украины, введя военное положение на территории отдельных регионов страны.
Обновлено вчера в 18:52
Политика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Политика

Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии

Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.
Обновлено в 16:16
Авто

Кроссовер Mazda CX-9 посвежел и получил две новых комплектации

Автомобиль уже появился на рынке и доступен в четырех комплектациях, две из которых не были доступны ранее.
Обновлено в 09:51
Экономика

К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБ

Коллега попытался перевести их обратно. Ему предложили на выбор несколько банков, но ВТБ среди них не было.
Обновлено в 15:32
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Авто

В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников

Обновлено в 01:40
Энергетика

В Citigroup изменили прогнозы по ценам на нефть Brent

Как поясняют аналитики Citigroup, прогнозы изменены в связи с ожидаемым сокращением экспорт нефти из Алжира, Венесуэлы, Ирана и Нигерии.
Обновлено в 10:07
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой

Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Здоровье

Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой

40-летняя жительница США получила инсульт во время занятий йогой.
Обновлено в 10:17
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Авто

Старый Ford GT установил рекорд скорости

Команда M2K Motorsports установила рекорд скорости.
Обновлено в 06:46
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Технологии

В России появится специальный сотовый оператор для военных

Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера

Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.
Обновлено в 07:55
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Футбол

Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить Норвегию

Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Поплавская выступила против признания Началовой заслуженной или народной артисткой России

Актриса Яна Поплавская не поддержала инициативу о признании Юлии Началовой заслуженной или народной артисткой России.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Обновлено вчера в 17:16
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