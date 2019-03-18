Гаджеты
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad miniРИА Новости 09:41
Компания Apple без предупреждения выпустила новые модели планшетов iPad Air and iPad mini. Обновленный iPad Air оснащен 10,5-дюймовым экраном, процессором последнего поколения Apple A12 Bionics и системой Touch ID. Версия mini выйдет с экраном в 7,9 дюйма.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:07, Ашберн
Армия и оружие
Базу с «самолетами судного дня» затопило в США
Обновлено в 18:45
Политика
Порошенко заявил о нежелании «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями России и выступает за усиление давления на Москву путем введения санкций.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Алдонин сообщил о реакции дочки Началовой на ее смерть
Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин рассказал, как отреагировала дочь Юлии Началовой Вера на смерть матери.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Бывший президент Перу задержан в Калифорнии
По словам представителей полиции, Толедо был задержан исключительно за пьянство, а не по причине того, что он был объявлен в Перу в розыск по обвинениям в коррупции.
Обновлено в 19:13
Политика
Трамп отдал четверть своей годовой зарплаты одному из министерств
По словам Трампа, свою годовую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов, он отдает различным ведомствам.
Обновлено в 19:22
Происшествия
В Якутии усилят борьбу с нелегальной миграцией
В Якутии усилят борьбу с нелегальной миграцией. Это власти республики и её столицы пообещали на встрече с жителями.
Обновлено в 18:38
Политика
Болсонару выступил за участие США в решении ситуации в Венесуэле
Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что надеется на поддержку Соединённых Штатов в разрешении венесуэльского вопроса.
Обновлено в 19:17
Экономика
Экс-депутат Госдумы Язев признан банкротом
Бывший депутат Госдумы шестого созыва от фракции "Единая Россия", экс-глава комитета по энергетике и бывший первый зампред комитета по природным ресурсам Валерий Язев признан банкротом, введена процедура реструктуризация его долгов.
Обновлено в 14:33
Общество
Австралия не пустит мигрантов в Сидней и Мельбурн
Запрет коснется также студентов, прибывающих в Австралию для обучения в вузах или повышения квалификации.
Обновлено в 19:40
Общество
Глава Warner Brothers уволился после обвинений в измене
Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара ушел в отставку после обвинений в измене.
Обновлено в 17:53
Футбол
Кокорин – о 28-летии в СИЗО: «Никаких подарков не просил»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о дне рождения в СИЗО, куда он был помещен в рамках дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».
Обновлено в 18:28
Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Самолет из Петербурга избежал столкновения при посадке в Шереметьево. Экипажу пришлось уходить на второй круг
Самолет компании «Аэрофлот» рейса Петербург – Москва не смог приземлиться в Шереметьево с первого раза.
Обновлено в 17:42
Политика
Путин подписал закон об оскорблении госсимволов
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в интернете будут блокироваться материалы, оскорбляющие общество, государственные символы и институты власти РФ.
Обновлено в 12:01
Экономика
Медведев утвердил повышение социальных пенсий
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил повышение социальных пенсий с 1 апреля на 2%. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами
Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, семье артистки идут навстречу, сообщила РИА Новости ее пиар-директор Анна Исаева.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с агрессией и нападениями Эмбер Херд
Американский актер Джонни Депп предоставил суду 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено агрессивное поведение его бывшей жены Эмбер Херд.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Рогозин заявил о готовности подстраховать партнеров из США
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о готовности подстраховать американских партнеров в случае проблем с испытаниями их новых пилотируемых кораблей.
Обновлено в 18:49
Политика
Эрдоган обвинил Запад в отсутствии реакции на теракт в Новой Зеландии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала 7TV заявил, что западные страны, в том числе их средства массовой информации, замалчивают о ситуации с терактом в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК
В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России
Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения
Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено в 12:44
Политика
Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя возможное вступление Киева в НАТО, заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.
Обновлено в 17:49
Политика
Вассерман объяснил, почему Макаревич ополчился на Крым
Резкие высказывания музыканта Андрея Макаревича о возвращении Крыма в состав России могут быть обусловлены тем, что пострадали личные интересы певца.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено в 13:34
Экономика
Стоимость зарегистрированной на офшоры жилой недвижимости Великобритании оценили в 100 млрд фунтов
В Global Witness отметили, что британская недвижимость "является одним из популярных средств для преступников и коррупционеров для отмывания денег", добавив, что результаты исследования показывают "угрожающий масштаб скандала с недвижимостью в Великобритании".
Обновлено в 09:56
Политика
На Украине осудили на 13 лет экс-полпреда Путина в Крыму
Киевский суд заочно осудил на 13 лет бывшего российского представителя президента в Крыму Олега Белавенцева.
Обновлено в 16:54
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz
Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45