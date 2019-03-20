Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPodsUfaTime.ru 09:40
Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods нового поколения, которые получили футляр с поддержкой беспроводной зарядки.
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Космос
Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Спорт
«Белогорье» уступил «Монце» в первом матче финала Кубка вызова
Волейболисты российского "Белогорья" потерпели поражение от итальянской "Монцы" в первом матче финала Кубка вызова.
Обновлено в 18:25
Общество
Алексей Волин: власти помогают обеспечить прием спутникового сигнала
Всего по стране вне зоны гарантированного цифрового эфирного наземного телевещания находятся 800 тысяч домохозяйств, при этом около 300 тысяч из них уже являются клиентами одного из четырех операторов спутникового телевидения, сообщил замглавы Минкомсвязи.
Обновлено в 09:55
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео романтического танца Собчак с Богомоловым
Пользователи Сети обсуждают романтический танец Собчак с Богомоловым, неоднозначно высказываясь по поводу этого зрелища.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Космос
Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено в 19:30
Футбол
Германия сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
В рамках товарищеского матча сборная Германия в Вольфсбурге сыграла вничью с командой Сербии 1:1.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Интернет
Google представила дудл на основе технологий искусственного интеллекта
Американская компания Google представила новый дудл, который был создан на основе технологий искусственного интеллекта.
Обновлено в 19:58
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Футбол
Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА
Обновлено в 13:12
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Общество
Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов
В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:49
Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Теннис
Вихлянцева и Родина проиграли в первом круге турнира в Майами
Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в первом круге турнира в Майами.
Обновлено в 17:58
Футбол
Экс-игрока сборной Колумбии Виафара арестовали за перевозку наркотиков
Бывший полузащитник сборной Колумбии Хон Виафара был арестован за перевозку наркотиков.
Обновлено в 15:43
Футбол
Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго
Сборная Уэльса переиграла команду Тринидад и Тобаго в товарищеском матче (1:0). Единственный мяч на последних секундах встречи забил 19-летний нападающий Бен Вудберн.
Обновлено в 17:53
Политика
МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии
В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Макрон привлечет войска для разгона «жёлтых жилетов»
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что для обеспечения порядка во время очередных акций «жёлтых жилетов» будут привлечены военные, 20 марта передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:15
Политика
Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Экономика
Росстат приостановил публикацию ежемесячных данных о доходах населения
Росстат перестал публиковать в ежемесячных отчетах данные о реальных доходах россиян.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Пилота французского истребителя катапультировало при взлете
Во Франции одного из пилотов истребителя Rafale катапультировало во время взлета на военной базе, пишет 20 марта газета Parisien.
Обновлено в 18:09