Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPodsUfaTime.ru вчера в 09:40
Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods нового поколения, которые получили футляр с поддержкой беспроводной зарядки.
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Экономика
Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить
Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Волейбольный «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов
Петербургская команда в четвертьфинале турнира вновь проиграла польскому клубу «Скра» со счетом 3:1. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" сегодня проиграл в ¼ финала Лиги чемпионов польскому " Скра".
Обновлено вчера в 15:43
Хоккей
Филип Ларсен: «Рад, что „Салавату“ удалось найти бреши в обороне»
Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился эмоциями от победы над «Автомобилистом» (4:2) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 13:38
Кино
«Балканский рубеж» выходит в прокат
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Волочкова потеряла ребенка от Керимова
Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем прошлом романе с бизнесменом, членом Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейманом Керимовым.
Обновлено вчера в 03:21
Общество
Спектакль «Театра.doc» проверят на экстремизм
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Музыка
Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»
Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 15:28
Финансы
Катар создает банк для финансирования проектов в сфере энергетики
Крупнейший в мире банк для финансирования проектов в сфере энергетики с капиталом в $10 млрд появится в Катаре в конце этого года, сообщили «РИА Новости» в финансовом центре Катара.
Обновлено в 00:22
Авто
В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely
Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье
Волгоградский вертолет санавиации совершил первый вылет в этом году
Обновлено вчера в 07:05
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Volvo не допустит пьяных водителей к управлению автомобилем
Обновлено вчера в 23:10
Культура
Пелагея не приедет в Курган на День России
Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено вчера в 07:07
Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ проходит испытания в пустынях Сирии
Российские военные начали испытывать вертолет Ми-28НМ в сложнейших погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 13:32
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться
Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Президиум ЦК КПРФ официально решил передать баллотировавшемуся в Госдуму по Подмосковью директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат.
Обновлено 18 марта в 16:33
Общество
Подала в доставку: «Почта» привезет зарубежные онлайн-заказы за 4 дня
Россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. Об этом «Известиям» рассказали в «Почте России».
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад
Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
США хотят разработать цели, имитирующие российский истребитель Су-57
Сегодня, 20 марта, стало известно о том, что Соединенные Штаты ищут возможность создать воздушные цели, которые смогли бы имитировать российские истребители пятого поколения и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено вчера в 06:28