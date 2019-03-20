Гаджеты

Apple представила новые беспроводные наушники AirPodsUfaTime.ru вчера в 09:40

Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods нового поколения, которые получили футляр с поддержкой беспроводной зарядки.
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Apple представила обновленные наушники AirPods

РБКвчера в 10:27

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

РИА Новостивчера в 11:05

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

ТАССвчера в 10:04

Apple представила новые AirPods

Коммерсантъвчера в 09:55

Apple анонсировала новые AirPods с беспроводной зарядкой

News.ruвчера в 08:53

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

Ведомостивчера в 09:28

Apple представила новые AirPods

RT на русскомвчера в 11:39
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Экономика

Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

Обновлено вчера в 21:59
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Обновлено вчера в 23:15
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Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.
Обновлено вчера в 23:58
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Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить

Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».
Обновлено вчера в 00:11
Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол

Волейбольный «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов

Петербургская команда в четвертьфинале турнира вновь проиграла польскому клубу «Скра» со счетом 3:1. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" сегодня проиграл в ¼ финала Лиги чемпионов польскому " Скра".
Обновлено вчера в 15:43
Хоккей

Филип Ларсен: «Рад, что „Салавату“ удалось найти бреши в обороне»

Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился эмоциями от победы над «Автомобилистом» (4:2) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 13:38
Кино

«Балканский рубеж» выходит в прокат

Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Волочкова потеряла ребенка от Керимова

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем прошлом романе с бизнесменом, членом Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейманом Керимовым.
Обновлено вчера в 03:21
Общество

Спектакль «Театра.doc» проверят на экстремизм

Обновлено вчера в 09:46
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Музыка

Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»

Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях

Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 15:28
Финансы

Катар создает банк для финансирования проектов в сфере энергетики

Крупнейший в мире банк для финансирования проектов в сфере энергетики с капиталом в $10 млрд появится в Катаре в конце этого года, сообщили «РИА Новости» в финансовом центре Катара.
Обновлено в 00:22
Авто

В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely

Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье

Волгоградский вертолет санавиации совершил первый вылет в этом году

Обновлено вчера в 07:05
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года

Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 15:52
Авто

Volvo не допустит пьяных водителей к управлению автомобилем

Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать свои отношения

Обновлено в 00:20
Культура

Пелагея не приедет в Курган на День России

Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено вчера в 07:07
Авто

Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили

Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом

Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие

Вертолет Ми-28НМ проходит испытания в пустынях Сирии

Российские военные начали испытывать вертолет Ми-28НМ в сложнейших погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 13:32
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться

Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Президиум ЦК КПРФ официально решил передать баллотировавшемуся в Госдуму по Подмосковью директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат.
Обновлено 18 марта в 16:33
Общество

Подала в доставку: «Почта» привезет зарубежные онлайн-заказы за 4 дня

Россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. Об этом «Известиям» рассказали в «Почте России».
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад

Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

США хотят разработать цели, имитирующие российский истребитель Су-57

Сегодня, 20 марта, стало известно о том, что Соединенные Штаты ищут возможность создать воздушные цели, которые смогли бы имитировать российские истребители пятого поколения и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено вчера в 06:28
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