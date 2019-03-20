Гаджеты
Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкойВедомости 09:28
Apple представила обновленные беспроводные наушники AirPods. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Наушники работают на новом чипе H1 от Apple, позволяющем быстрее передавать данные на устройство.
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Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
Обновлено в 09:29
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем останется жить дочь Началовой
Мать футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить их дочь Вера.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Обновлено в 10:15
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»
Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Югре приговорили к 7,5 года колонии оправданного ранее экс-военкома
В мае 2018 года Югорский районный суд признал его невиновным и вынес оправдательный приговор "в связи с отсутствием в действиях экс-военкома состава преступления".
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Спорт
Тарасова о короткой программе Медведевой: любят Женьку и будут любить
Российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой во время короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 07:54
Политика
Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня
Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 08:22
Здоровье
В России откроется уникальный центр по лечению рака
Новый центр построен на площади 30 гектаров, где располагаются 26 зданий и сооружений общей площадью 105 тысяч квадратных метров.
Обновлено вчера в 15:56
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Спорт
Участники «Тур де Франс» могут быть вовлечены в дело о допинге
Велогонщики команд, принимающих участие в гранд-туре «Тур де Франс», могут быть замешаны в деле о допинге в Австрии и Германии Об этом сообщает скандально известный в России журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменит название на Smartavia
Обновлено в 09:29
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Энергетика
Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США
Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.
Обновлено в 00:15
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
В Бундестаге потребовали выслать посла США из Германии
Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики призвал незамедлительно выслать американского посла Ричарда Гренелла из Германии.
Обновлено в 06:40
Политика
В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков
Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Спорт
Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях
В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе
На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.
Обновлено в 06:33