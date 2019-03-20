Гаджеты

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкойВедомости 09:28

Apple представила обновленные беспроводные наушники AirPods. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Наушники работают на новом чипе H1 от Apple, позволяющем быстрее передавать данные на устройство.
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Компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников

Эхо Москвы09:32

Apple представила новые AirPods

Коммерсантъ09:55

Apple представила обновленные наушники AirPods

РБК09:37

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

ТАСС10:04

Apple представила новые наушники AirPods

Rambler News Service09:05

Apple анонсировала новые AirPods с беспроводной зарядкой

News.ru08:53

Apple выпустила AirPods с беспроводной зарядкой, названа цена в России

Российская газета08:44
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Космос

В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар

Обновлено в 09:29
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем останется жить дочь Началовой

Мать футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить их дочь Вера.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы

Обновлено в 10:15
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Политика

Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»

Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко

Обновлено в 09:59
Происшествия

В Югре приговорили к 7,5 года колонии оправданного ранее экс-военкома

В мае 2018 года Югорский районный суд признал его невиновным и вынес оправдательный приговор "в связи с отсутствием в действиях экс-военкома состава преступления".
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году

Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Спорт

Тарасова о короткой программе Медведевой: любят Женьку и будут любить

Российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой во время короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 07:54
Политика

Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня

Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 08:22
Здоровье

В России откроется уникальный центр по лечению рака

Новый центр построен на площади 30 гектаров, где располагаются 26 зданий и сооружений общей площадью 105 тысяч квадратных метров.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова

Обновлено в 06:41
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Спорт

Участники «Тур де Франс» могут быть вовлечены в дело о допинге

Велогонщики команд, принимающих участие в гранд-туре «Тур де Франс», могут быть замешаны в деле о допинге в Австрии и Германии Об этом сообщает скандально известный в России журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Транспорт

Авиакомпания «Нордавиа» сменит название на Smartavia

Обновлено в 09:29
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Обновлено в 06:43
Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Энергетика

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.
Обновлено в 00:15
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Технологии

«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах

Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Обновлено в 07:06
Политика

В Бундестаге потребовали выслать посла США из Германии

Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики призвал незамедлительно выслать американского посла Ричарда Гренелла из Германии.
Обновлено в 06:40
Политика

В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков

Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Спорт

Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях

В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе

На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.
Обновлено в 06:33
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