Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPodsREGNUM 09:20
Американская компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods. Информация о продукте появилась 20 марта в онлайн-магазине производителя.
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Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Авто
Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:58
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Спорт
Туктамышева ответила на критику ее номера с раздеванием
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что бронзовая медалистка ЧМ-2016 Анна Погорилая, которая подвергла критике ее показательный номер с раздеванием, уделяет ей «слишком много внимания».
Обновлено в 08:30
Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Спорт
Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости
Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Футбол
Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»
Встреча 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки».
Обновлено в 08:20
Происшествия
В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек
Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Общество
Bayer проиграла первый суд о канцерогенном гербициде Roundup
Немецкая компания Bayer AG проиграла первый этап судебного разбирательства в США по делу о гербициде Roundup.
Обновлено в 04:48
Политика
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Политика
Депутат предложил называть жителей столицы Казахстана нурсултанами
После переименования столицы Казахстана из Астаны в Нурсултан жителей города предлагается называть нурсултанами.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Общество
Сегодня в регионе стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ
Досрочный этап сдачи ЕГЭ завершится 10-го апреля. А уже в мае стартует основной этап сдачи Единого госэкзамена.
Обновлено в 03:12
Политика
Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана
Обновлено в 05:11
Политика
Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Авто
Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS
Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено в 09:17
Игры
Google представил облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Коболев призвал Украину запастись газом
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина должна запастись газом на 3 млрд кубометров больше обычного, чтобы обезопасить себя от «провокаций России».
Обновлено в 08:50