Apple представила черную iOS 13Lenta.ru 14:21

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления. Трансляция презентации доступна на сайте компании.

Политика Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Происшествия В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.

Путешествия Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.

Здоровье Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.

Происшествия Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Здоровье Столичные врачи проведут консультации для людей с кожными заболеваниями Врачи из Центра дерматовенерологии и косметологии 4 июня проведут бесплатные консультации для москвичей, имеющих кожные заболевания.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Авто Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.

Политика Зеленский рассмотрит идею сотрудничества с Саакашвили Владимир Зеленский допускает сотрудничество с бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили.

Экономика Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Религия Мусульмане встречают Ураза-байрам Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.

Политика Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.

Авто Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.

Общество Особое мнение: Константин Ремчуков Приветствую наших зрителей и слушателей. А особым мнением сегодня высказывает Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты».

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Технологии Вымогатель GandCrab уходит на покой, заработав 2,5 миллиарда долларов Создатели вымогателя-шифровальщика GandCrab заявляют о прекращении деятельности по распространению своего зловреда и оказанию услуг по расшифровке данных пострадавших от него лиц С тех пор GandCrab стал одним из самых распространённых вымогателей в сети, и количество его атак начало пошло на убыль лишь в течение последних нескольких месяцев.

Общество «Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны Дело открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к "Коммерсанту" не указаны в карточке на сайте суда.

Транспорт Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.

Футбол Бразильская полиция вызвала Неймара на допрос Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии по футболу Неймар даст показания по делу об изнасиловании. Об этом сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Все в сборе: Дэвид и Виктория Бекхэм отдыхают с детьми в Майами Дэвид и Виктория на днях улетели в Майами вместе со своими детьми. Там они арендовали яхту и отправились на отдых.

Общество В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.