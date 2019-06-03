Гаджеты

Apple представила черную iOS 13Lenta.ru 14:21

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления. Трансляция презентации доступна на сайте компании.
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Apple анонсировала тёмную версию iOS 13

RT на русском15:59

Чего ожидать от Apple в этом году?

IT-Worldвчера в 18:04

Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом

ТАСС15:05

Apple представила следующую версию iOS для iPhone и другие новинки

РБК14:35

Названы детали презентации Apple WWDC 2019

ВладТайм15:13

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Версия.Инфо13:29

Apple представила iOS 13

РИА Новости15:38
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Политика

Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.
Обновлено в 17:14
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Происшествия

В квартире на востоке Москвы найдено тело зарезанной девушки

Обстоятельства гибели 32-летней женщины выясняют сотрудники правоохранительных органов Москва, 3 июня.
Обновлено в 16:32
Происшествия

В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков

Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Путешествия

Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву

Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Обновлено в 16:51
Здоровье

Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Здоровье

Столичные врачи проведут консультации для людей с кожными заболеваниями

Врачи из Центра дерматовенерологии и косметологии 4 июня проведут бесплатные консультации для москвичей, имеющих кожные заболевания.
Обновлено в 08:48
Музыка

Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z

Обновлено в 16:47
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика

Зеленский рассмотрит идею сотрудничества с Саакашвили

Владимир Зеленский допускает сотрудничество с бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили.
Обновлено в 16:24
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Религия

Мусульмане встречают Ураза-байрам

Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.
Обновлено в 18:00
Политика

Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста

Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.
Обновлено в 14:30
Авто

Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч

Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Общество

Особое мнение: Константин Ремчуков

Приветствую наших зрителей и слушателей. А особым мнением сегодня высказывает Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты».
Обновлено в 15:12
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Технологии

Вымогатель GandCrab уходит на покой, заработав 2,5 миллиарда долларов

Создатели вымогателя-шифровальщика GandCrab заявляют о прекращении деятельности по распространению своего зловреда и оказанию услуг по расшифровке данных пострадавших от него лиц С тех пор GandCrab стал одним из самых распространённых вымогателей в сети, и количество его атак начало пошло на убыль лишь в течение последних нескольких месяцев.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Общество

«Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны

Дело открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к "Коммерсанту" не указаны в карточке на сайте суда.
Обновлено в 16:42
Транспорт

Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино

Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
Обновлено в 16:53
Футбол

Бразильская полиция вызвала Неймара на допрос

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии по футболу Неймар даст показания по делу об изнасиловании. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес

Все в сборе: Дэвид и Виктория Бекхэм отдыхают с детьми в Майами

Дэвид и Виктория на днях улетели в Майами вместе со своими детьми. Там они арендовали яхту и отправились на отдых.
Обновлено в 05:03
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами

Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
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