Гаджеты
Apple представила черную iOS 13Lenta.ru 14:21
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления. Трансляция презентации доступна на сайте компании.
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Политика
Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.
Обновлено в 17:14
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Происшествия
В квартире на востоке Москвы найдено тело зарезанной девушки
Обстоятельства гибели 32-летней женщины выясняют сотрудники правоохранительных органов Москва, 3 июня.
Обновлено в 16:32
Происшествия
В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков
Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Путешествия
Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву
Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Здоровье
Столичные врачи проведут консультации для людей с кожными заболеваниями
Врачи из Центра дерматовенерологии и косметологии 4 июня проведут бесплатные консультации для москвичей, имеющих кожные заболевания.
Обновлено в 08:48
Музыка
Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z
Обновлено в 16:47
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский рассмотрит идею сотрудничества с Саакашвили
Владимир Зеленский допускает сотрудничество с бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили.
Обновлено в 16:24
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Религия
Мусульмане встречают Ураза-байрам
Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.
Обновлено в 18:00
Политика
Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста
Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.
Обновлено в 14:30
Авто
Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч
Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Общество
Особое мнение: Константин Ремчуков
Приветствую наших зрителей и слушателей. А особым мнением сегодня высказывает Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты».
Обновлено в 15:12
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Технологии
Вымогатель GandCrab уходит на покой, заработав 2,5 миллиарда долларов
Создатели вымогателя-шифровальщика GandCrab заявляют о прекращении деятельности по распространению своего зловреда и оказанию услуг по расшифровке данных пострадавших от него лиц С тех пор GandCrab стал одним из самых распространённых вымогателей в сети, и количество его атак начало пошло на убыль лишь в течение последних нескольких месяцев.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Общество
«Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны
Дело открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к "Коммерсанту" не указаны в карточке на сайте суда.
Обновлено в 16:42
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино
Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
Обновлено в 16:53
Футбол
Бразильская полиция вызвала Неймара на допрос
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии по футболу Неймар даст показания по делу об изнасиловании. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес
Все в сборе: Дэвид и Виктория Бекхэм отдыхают с детьми в Майами
Дэвид и Виктория на днях улетели в Майами вместе со своими детьми. Там они арендовали яхту и отправились на отдых.
Обновлено в 05:03
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами
Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05