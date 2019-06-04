Гаджеты
Apple представила черную iOS 13Lenta.ru 14:21
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления. Трансляция презентации доступна на сайте компании.
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Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Экономика
Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено в 20:19
Гаджеты
LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED
Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).
Обновлено в 05:02
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированной» сестрой
Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую, по информации ряда южнокорейских СМИ, репрессировали за срыв ханойского саммита с США, появилась на публичном мероприятии в компании брата.
Обновлено в 19:36
Транспорт
ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
Госавтоинсекция намерена лишить злостных нарушителей ПДД права пользоваться каршерингом, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Романа Мишурова.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России
Предполагаемый убийца спецназовца Никиты Белянкина мог улететь из России, скрываясь от правосудия.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту нападения с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска
31-летний житель города Холмск обвиняется в покушении на убийство.
Обновлено в 20:20
Политика
Комитет ПАСЕ предложил допустить Россию на сессию ассамблеи в июне
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, в которой идет речь о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии, следует из документа (.pdf) на сайте парламентской ассамблеи.
Обновлено в 17:24
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Общество
В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
Обновлено в 12:01
Политика
Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста
Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.
Обновлено в 14:30
Футбол
«Реал» почти приобрёл Менди, Йович и Азар на подходе
Мадридский "Реал" достиг серьёзного прогресса в вопросе перехода левого защитника "Лиона" Ферлана Менди.
Обновлено в 17:45
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Космос
Астрономы рассмотрели два внесолнечных мира у далекой звезды
Обновлено в 11:00
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Футбол
Неймар даст показания по делу об изнасиловании на следующей неделе
Полиция находилась на базе национальной команды, готовящейся к Кубку Америки, 45 минут и ждала, когда Неймар подпишет бумагу о том, что он должен дать показания в участке в пятницу.
Обновлено в 16:05
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Экономика
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Черноморский флот получит три новых корабля
"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Игры
Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2
Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.
Обновлено в 16:26