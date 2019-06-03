Гаджеты

Apple представила черную iOS 13Lenta.ru вчера в 14:21

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления. Трансляция презентации доступна на сайте компании.
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Apple показала черную iOS 13

Газета.Ru01:10

«iPhone в топку»: Новая iOS 13 разочаровала пользователей

ВладТаймвчера в 23:10

Apple анонсировала тёмную версию iOS 13

RT на русскомвчера в 15:59

Apple анонсировала следующую версию iOS в темном оформлении

Известиявчера в 19:19

Apple представила iOS 13

РИА Новостивчера в 15:38

Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом

ТАССвчера в 15:05

Apple представила следующую версию iOS для iPhone и другие новинки

РБКвчера в 14:35
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Гаджеты

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Обновлено вчера в 20:13
Общество

Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян

Первый вариант предполагает, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом.
Обновлено в 01:42
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Путешествия

Названы самые дешевые страны для отдыха летом

Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 17:00
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие

СМИ сообщают об обстреле мечети бойцами ВСУ в Донецке

Обновлено в 02:18
Общество

В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено вчера в 03:36
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено вчера в 09:50
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

Американская модель Кинси Волански объяснила, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Обновлено 01 июня в 23:09
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка

Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Экономика

Аналитики снижают прогнозы сбора зерна в 2019 году

Аналитики снижают прогнозы сбора зерна в 2019 году Урожай зерна в России в 2019 году может оказаться не таким хорошим, как ожидалось.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском

Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Политика

Институт Вятровича оправдал снос памятника Жукову в Харькове

Напомним, что 2 июня в Харькове украинские нацисты повалили бюст маршалу Жукову. Мэр города Кернес пообещал восстановить памятник.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ

Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.
Обновлено вчера в 20:43
Культура

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Энергетика

Нефть дешевеет на опасениях за перспективы спроса

Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Невеста Тимати Анастасия Решетова косвенно подтвердила свою беременность.
Обновлено вчера в 12:52
Политика

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика

Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено вчера в 20:19
Футбол

Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон

По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Певица Алсу, которая возобновила активность в социальных сетях, в резкой форме раскритиковала россиян, которые подвергли ее травле.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
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