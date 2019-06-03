Гаджеты
Apple представила черную iOS 13Lenta.ru 14:21
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления. Трансляция презентации доступна на сайте компании.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 23:32, Ашберн
Происшествия
Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.
Обновлено в 21:44
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Общество
Участница голодовки сирот в Хабаровске госпитализирована
Обновлено в 22:04
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Космос
Жителей Арабских Эмиратов защитят от космических угроз
Задача новой инициативы заключается в мониторинге всех космических объектов и мусора в небе над ОАЭ и предоставлении университетам возможности использовать объекты для проведения исследований, связанных с метеоритами.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Армия и оружие
В Приморье корабли ТОФ уничтожили вражескую подводную лодку
Корабли ТОФ в заливе Петра Великого при помощи реактивных глубинных бомб и торпедного оружия уничтожили подводную лодку условного противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТОФ.Учения проходили в акватории залива Петра Великого.
Обновлено в 23:24
Политика
Глава военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев, передаёт SkyNewsArabia.
Обновлено в 21:24
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Обновлено в 23:16
Музыка
Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z
Обновлено в 16:47
Политика
Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Обновлено в 22:14
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:48
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено в 12:34
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro с 28-ядерным процессором
На ежегодной конференции для разработчиков WWDC, состоявшейся 3 июня, американская компания Apple презентовала компьютер Mac Pro с процессором Intel Xeon с количеством ядер до 28.
Обновлено в 18:34
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Общество
Росстандарт отменит 10 тысяч советских ГОСТов
Порядка 10 тысяч ГОСТов, которые действуют со времен СССР, планируют отменить в России. Они мешают развитию бизнеса и экономики.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 13:15
Политика
В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН
Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Политика
Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенат Конгресса США в понедельник единогласно одобрил законопроект, предусматривающий санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы.
Обновлено в 22:18
Авто
GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer
Как сообщает GM Authority, недавно на полигоне GM в Милфорде были замечены два четырехдверных внедорожника Jeep Wrangler.
Обновлено в 01:59
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, что мечтает о сыне
Спортсменка добавила, что мечтает и о сыне. Некоторые поклонники звезды увидели в этом намек на скорое прибавление в семействе.
Обновлено в 20:12
Музыка
Шнуров считает жанр рэп-баттла мертвым
Обновлено в 07:29
Политика
Еврокомиссия предложила на год продлить санкции против Крыма
Еврокомиссия предложила продлить санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, передает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.
Обновлено в 10:27