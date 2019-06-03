Гаджеты

Apple представила черную iOS 13Lenta.ru 14:21

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления. Трансляция презентации доступна на сайте компании.
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Apple анонсировала черную iOS 13

Газета.Ru15:37

Скоро ваш iPhone станет другим. Apple представила «темную» iOS 13

Российская газета14:34

Apple представила следующую версию iOS для iPhone и другие новинки

РБК14:35

Apple представила черную iOS 13

Lenta.ru14:21

Apple анонсировала новую iOS с темным режимом

Дождь14:03

Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом

ТАСС15:05

Apple переименовала планшетную ОС в iPadOS

Вести.Хайтек14:51
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Культура

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Футбол

Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Кино

Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Обновлено в 13:13
Политика

В ПАСЕ предложили сохранять за депутатами голос при пересмотре полномочий их делегации

В регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.
Обновлено в 14:24
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Футбол

Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
Обновлено в 14:24
Транспорт

В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет

В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24
Общество

В Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников

В Санкт-Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников, сообщает kp.ru.
Обновлено в 14:55
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике

Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.
Обновлено в 09:12
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Хоккей

«Сент-Луис» и «Бостон» начали третий матч финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимает «Бостон Брюинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено 01 июня в 20:00
Авто

Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера

Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Политика

Кучма приветствовал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 13:02
Общество

ВЦИОМ узнал о мечте трети россиян поучаствовать в отборе в космонавты

Более трети опрошенных ВЦИОМом россиян (38%) хотели бы принять участие в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты при соответствии необходимым требованиям к здоровью, возрасту и профессиональным компетенциям, следует из данных исследования.
Обновлено в 11:31
Общество

Меланья Трамп приехала в Лондон в платье с его достопримечательностями

Супруга президента США Меланья Трамп в преддверии совместного государственного визита с мужем в Великобританию надела платье с изображением достопримечательностей Лондона.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
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