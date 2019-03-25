Игры
Apple показала сервис подписки Apple ArcadeАфиша Daily 14:22
Во время презентации компания Apple представила сервис Apple Arcade — платную подписку на более 100 уникальных игр от независимых разработчиков и крупных студий, в том числе от Хиронобу Сакагути, Кена Вонга, Уилла Райта и других.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В Калмыкии сотрудники СКР и полиции сошлись в драке
По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову».
Обновлено в 14:35
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Технологии
Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай
Обновлено в 07:55
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро
По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Происшествия
В Подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика
Ребенку сделали непонятный укол Москва, 26 марта. Родители маленького пациента подмосковной полиции обратились за помощью к полицейским.
Обновлено в 23:27
Политика
Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины
Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие
Россия передала Сирии медоборудование для оснащения больниц в Тартусе
Россия передала Сирии высокотехнологичное медицинское оборудование для оснащения больниц города Тартуса.
Обновлено в 22:10
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Игры
Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls
Обновлено в 10:54
Здоровье
Почти 55 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по гриппу и ОРВИ
В пресс-службе отметили, что наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации (10,5 тыс.), касались эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных субъектах и муниципальных образованиях, а также за рубежом (19,3% от общего количества поступивших вопросов).
Обновлено в 23:27
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Политика
Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 23:32
Футбол
Автогол помог Украине обыграть Люксембург
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Люксембурга принимала национальную команду Украины и потерпела поражение со счетом 1:2. Встреча состоялась на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге
Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25
Политика
Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд
Обновлено в 16:54
Политика
Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспорта
Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 10:11
Политика
Вилкул заявил, что Украину ведут в «тёмную Европу» прошлого столетия
Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что нынешние власти ведут в страну в Европу, но только в «тёмную Европу 30-х годов прошлого столетия».
Обновлено в 23:15
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено в 21:48
Политика
Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами.
Обновлено в 23:13
Экономика
Российские регионы представили инвестиционный потенциал в Австрии
Представители 14 субъектов Российской Федерации приняли участие в понедельник в демонстрации своего инвестиционного потенциала на форуме "День российских регионов" в Палате экономики Австрии.
Обновлено в 18:11
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Авто
В России Infiniti начал онлайн-продажи своих автомобилей
Компания Infiniti запустила в нашей стране сервис онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров.
Обновлено в 06:09
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
Власти США не могут назвать сроки пребывания своих войск в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что власти не могут назвать точные сроки пребывания американского контингента на территории Сирии, передает ТАСС.
Обновлено в 16:02