Apple показала сервис подписки Apple ArcadeАфиша Daily 14:22

Во время презентации компания Apple представила сервис Apple Arcade — платную подписку на более 100 уникальных игр от независимых разработчиков и крупных студий, в том числе от Хиронобу Сакагути, Кена Вонга, Уилла Райта и других.

Политика СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле «США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.

Происшествия В Калмыкии сотрудники СКР и полиции сошлись в драке По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову».

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Происшествия В Подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика Ребенку сделали непонятный укол Москва, 26 марта. Родители маленького пациента подмосковной полиции обратились за помощью к полицейским.

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