Экономика

Компания Apple сообщила о снижении чистой прибыли на 8,4%Росбалт вчера в 19:05

Чистая прибыль компании Apple по итогам третьего квартала, который закончился в июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года упала на 12,8%, до $10,044 млрд. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила $2,18 против $2,34 в прошлом году.
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Apple: первый рост выручки за три квартала

Вести.Финанс00:07

Apple снизила чистую прибыль на 8,4%

Профильвчера в 20:14

В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%

РИА Новостивчера в 17:42

Компания Apple сообщила о снижении чистой прибыли на 8,4%

Росбалтвчера в 19:05

Чистая прибыль Apple упала

News.ruвчера в 18:14

В Apple отметили снижение чистой прибыли на 8,4%

Life.ruвчера в 19:36

Прибыль Apple упала в третьем квартале на 13% по сравнению с прошлогодними показателями

ТАССвчера в 17:36
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

В Сеуле сообщили, что выпущенные КНДР ракеты пролетели 250 км

КНДР в среду осуществила запуск двух баллистических ракет, которые пролетели 250 км. Об этом, согласно японскому агентству Kyodo, заявил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

В России BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы» могут заблокировать

Напомним, что к сервису BlaBlaCar вопросы возникали и ранее.
Обновлено вчера в 00:32
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Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером

Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено вчера в 12:38
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Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

После незаконной акции в Москве заведено дело о массовых беспорядках

Обновлено вчера в 09:41
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено вчера в 00:50
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:11
Футбол

«Борнмут» хочет подписать игрока «Ливерпуля» за €25 млн

По информации издания, наставник "вишен" Эдди Хау очень хочет видеть 22-летнего футболиста у себя в команде и убедил подготовить руководство клуба предложение суммой в €25 млн.
Обновлено в 00:06
Экономика

К законопроекту о переводных аккредитивах согласованы новые поправки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала проект поправок к законопроекту о переводных аккредитивах, который подготовило Министерство финансов Российской Федерации.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Политика

Bloomberg: США проигрывают соперничество за Арктику

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Общество

В Белогорск ночью пришла большая вода

Уровень в Томи на утро 31 июля составил 425 см (в 2013-м, напомню, было 430) и вода прибывает.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко

Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено вчера в 15:18
Здоровье

Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху

Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек

Обновлено вчера в 23:13
Финансы

Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Авто

Новый Hyundai Creta впервые засняли днем

Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
Обновлено вчера в 23:30
Теннис

Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев переиграл немца Бьорна Фратанджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:58
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Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни

Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
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Футбол

«Зенит» может приобрести Малкома

«Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро).
Обновлено вчера в 03:10
Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено вчера в 21:00
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Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая попросила защиты у Британии

Обновлено в 00:52
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Путин упростил получение автомобильных номеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 2020 года дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
Обновлено вчера в 22:08
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