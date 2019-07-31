Экономика
Компания Apple сообщила о снижении чистой прибыли на 8,4%Росбалт вчера в 19:05
Чистая прибыль компании Apple по итогам третьего квартала, который закончился в июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года упала на 12,8%, до $10,044 млрд. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила $2,18 против $2,34 в прошлом году.
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Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
В Сеуле сообщили, что выпущенные КНДР ракеты пролетели 250 км
КНДР в среду осуществила запуск двух баллистических ракет, которые пролетели 250 км. Об этом, согласно японскому агентству Kyodo, заявил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
В России BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы» могут заблокировать
Напомним, что к сервису BlaBlaCar вопросы возникали и ранее.
Обновлено вчера в 00:32
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
После незаконной акции в Москве заведено дело о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 09:41
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено вчера в 00:50
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
«Борнмут» хочет подписать игрока «Ливерпуля» за €25 млн
По информации издания, наставник "вишен" Эдди Хау очень хочет видеть 22-летнего футболиста у себя в команде и убедил подготовить руководство клуба предложение суммой в €25 млн.
Обновлено в 00:06
Экономика
К законопроекту о переводных аккредитивах согласованы новые поправки
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала проект поправок к законопроекту о переводных аккредитивах, который подготовило Министерство финансов Российской Федерации.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Политика
Bloomberg: США проигрывают соперничество за Арктику
Обновлено в 00:34
Общество
В Белогорск ночью пришла большая вода
Уровень в Томи на утро 31 июля составил 425 см (в 2013-м, напомню, было 430) и вода прибывает.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко
Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено вчера в 15:18
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае
Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек
Обновлено вчера в 23:13
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Авто
Новый Hyundai Creta впервые засняли днем
Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
Обновлено вчера в 23:30
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне
Россиянин Даниил Медведев переиграл немца Бьорна Фратанджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни
Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
Обновлено в 00:14
Футбол
«Зенит» может приобрести Малкома
«Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро).
Обновлено вчера в 03:10
Армия и оружие
Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 2020 года дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
Обновлено вчера в 22:08