Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгоранияВести.Хайтек 01:30

с чего всё началось

Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года. Причина — потенциальная угроза воспламенения и пожара лэптопа. "Макбуки" с дефектными аккумуляторами продавались в период с сентября 2015-го по февраль 2017 года.

Армия и оружие British Airways прекратила полеты над Ормузским проливом Авиакомпания British Airways отказалась от полетов в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом, после того как там был сбит американский беспилотник.

Политика Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.

Общество СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.

Политика Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.

Политика Спикер парламента Грузии ушел в отставку Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Происшествия Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.

Экономика Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 23% во втором квартале Во втором квартале 2019 года инвесторы вложили в российскую коммерческую и жилую недвижимость порядка 35 млрд руб. Это на 23% больше показателей за аналогичный период прошлого года (28 млрд руб.), говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE (есть в редакции).

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Происшествия В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.

Футбол Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Энергетика «Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.

Футбол Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт c «Леванте», информирует «РБК-Спорт».

Политика Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Космос Флаг из миссии Apollo 11 выставили на продажу с аукциона в честь 50-летия полета на Луну Среди предлагаемых предметов - рулон пленки диаметром 70 мм, который был доставлен на Луну во время миссии «Аполлон-11», а также американский флаг, который облетел вокруг Луны во время кампании «Аполлон-15».

Политика Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.

Театры Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года.

Происшествия ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Шоу-бизнес Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.

Происшествия РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.