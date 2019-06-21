Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгоранияВести.Хайтек 01:30
Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года. Причина — потенциальная угроза воспламенения и пожара лэптопа. "Макбуки" с дефектными аккумуляторами продавались в период с сентября 2015-го по февраль 2017 года.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
Армия и оружие
British Airways прекратила полеты над Ормузским проливом
Авиакомпания British Airways отказалась от полетов в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом, после того как там был сбит американский беспилотник.
Обновлено в 07:15
Происшествия
На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело
Обновлено в 06:56
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Общество
СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки
В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Политика
Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР
Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.
Обновлено в 06:15
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га
Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.
Обновлено в 06:43
Экономика
Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 23% во втором квартале
Во втором квартале 2019 года инвесторы вложили в российскую коммерческую и жилую недвижимость порядка 35 млрд руб. Это на 23% больше показателей за аналогичный период прошлого года (28 млрд руб.), говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE (есть в редакции).
Обновлено в 04:48
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено в 07:33
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Происшествия
В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе
На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.
Обновлено в 02:36
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Энергетика
«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа
Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.
Обновлено в 05:05
Футбол
Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом
Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт c «Леванте», информирует «РБК-Спорт».
Обновлено в 03:49
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Космос
Флаг из миссии Apollo 11 выставили на продажу с аукциона в честь 50-летия полета на Луну
Среди предлагаемых предметов - рулон пленки диаметром 70 мм, который был доставлен на Луну во время миссии «Аполлон-11», а также американский флаг, который облетел вокруг Луны во время кампании «Аполлон-15».
Обновлено в 05:16
Политика
Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы
Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.
Обновлено в 06:53
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено вчера в 18:21
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Театры
Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета
Теодор Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года.
Обновлено в 06:15
Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Путешествия
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья
ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей
Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.
Обновлено в 04:27