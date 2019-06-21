Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за опасной батареиМетагазета 03:58
Apple бесплатно заменит батареи в MacBook Pro, которые она начала отзывать из-за потенциальной угрозы возгорания.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:42, Вашингтон
Армия и оружие
Авиакомпаниям США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана
Ранее над территорией республики был сбит американский беспилотник-разведчик Представители управления гражданской авиации США (FAA) запретили полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом для лайнеров американских авиакомпаний, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:10
Политика
Депутат Гаврилов рассказал о случившемся в Грузии
Что еще известно: Как сообщал портал «Новости-Грузия», протесты начались из-за прибытия делегации из России во главе с Гавриловым.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Украинский политик рассказал, как взыскать с России триллионы рублей
12 июня прошлого года Киев потребовал от России компенсаций за якобы нанесенный Украине ущерб.
Обновлено в 04:23
Политика
В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси
К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Политика
В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности
Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Политика
Путин пообещал повышение пенсий
Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Хакамада заявила, что ее «особенная» дочь вправе жить так, как хочет
В новом интервью Ирина Муцуовна заявила, что ничего не контролирует в жизни дочери с синдромом Дауна.
Обновлено в 02:56
Авто
Названы самые уязвимые для кражи автомобили
Компания Thatcham Research выпустила второй отчет по результатам своего нового теста безопасности, в ходе которого автомобили ряда крупных производителей подверглись критике за наличие систем бесключевого доступа, уязвимых для внешних атак.
Обновлено в 01:32
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки.
Обновлено вчера в 05:50
Экономика
Банкротство перешло границу Израиля
Речь идет об имеющем также российское гражданство Ицхаке Мавлоне, известным как Игорь Мавлянов,— объявленном в международный розыск МВД России бывшем совладельце ювелирной сети «Яшма Золото».
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Василий Бойко-Великий принял арест стоя
Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой
Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данных
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Наука
Физики обнаружили «бессмертные» квантовые частицы
Обновлено 18 июня в 11:45
Шоу-бизнес
Юлия Савичева не считает важным штамп в паспорте
Звезда считает, что штамп в паспорте не меняет жизнь, не помогает удержать человека и не гарантирует отсутствие измен, но дети должны рождаться в законном браке.
Обновлено в 03:36
Политика
Путин рассказал о склонностях Кудрина
В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына
Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трехлетний сын.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Семь человек задержаны после массовой драки в Петербурге
Обновлено в 03:53