Apple отзывает MacBook Pro из-за опасной батареиМетагазета 03:58

Apple бесплатно заменит батареи в MacBook Pro, которые она начала отзывать из-за потенциальной угрозы возгорания.

Армия и оружие Авиакомпаниям США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана Ранее над территорией республики был сбит американский беспилотник-разведчик Представители управления гражданской авиации США (FAA) запретили полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом для лайнеров американских авиакомпаний, сообщает РИА Новости.

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Армия и оружие Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.

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Шоу-бизнес СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.

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