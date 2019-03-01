Гаджеты

Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPowerOAnews 01:58

Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower. Изначально производство девайса планировалось в 2017 году, однако затем его релиз неоднократно откладывался.
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Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

РБК01:33

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

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ФАНвчера в 18:47

СМИ: Apple отказалась от беспроводного зарядного устройства Air Power

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Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower

Телеканал 360°вчера в 16:16

Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower

Lenta.ruвчера в 19:16
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Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
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О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.
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