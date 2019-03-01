Гаджеты

Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPowerOAnews 01:58

Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower. Изначально производство девайса планировалось в 2017 году, однако затем его релиз неоднократно откладывался.
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Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

РБК01:33

Apple официально отказалась от выпуска зарядки AirPower

Life.ruвчера в 16:11

Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower

Lenta.ruвчера в 19:16

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

ФАНвчера в 18:47

СМИ: Apple отказалась от беспроводного зарядного устройства Air Power

ТАССвчера в 16:35

Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower

Телеканал 360°вчера в 16:16

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Известиявчера в 21:49
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Общество

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Обновлено вчера в 16:17
Общество

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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
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Обновлено в 04:03
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Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Спорт

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
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Энергетика

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Обновлено в 08:13
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»

Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Обновлено в 06:07
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

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Политика

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
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Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Транспорт

«Яндекс.Такси» допустил рост цен на поездки

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность ведения гарантированного дохода для водителей — дополнительные выплаты таксистам уже тестируют в регионах, в том числе в Казани.
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Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован

Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Происшествия

На машину актера сериала «Бригада» упал сосед

Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
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Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
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Армия и оружие

ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
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Армия и оружие

У берегов Крыма заметили американский беспилотник

Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.
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Происшествия

В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет

Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
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