Гаджеты
Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPowerРБК 01:33
Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower. Об этом телеканалу CNN сообщил старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple Дэн Риччио. По его словам, продукт не удалось довести до совершенства.
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Технологии
VPN-сервисы отказались сотрудничать с Роскомнадзором
OpenVPN, VyprVPN, VPN Unlimited, NordVPN и TorGuard отказались сотрудничать с Роскомнадзором, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей сервисов.
Обновлено в 02:29
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Обновлено в 03:49
Политика
СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле
Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 03:46
Политика
На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»
На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил «день тишины».
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено вчера в 08:49
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Баскетбол
Стефен Карри: «Судья стал MVP матча с „Миннесотой“»
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри с сарказмом прокомментировал концовку матча с «Миннесотой» (130:131 ОТ).
Обновлено в 02:20
Происшествия
Причиной крушения Boeing в Эфиопии назвали ошибку электроники
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Зеленский стал фаворитом британских букмекеров
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Футбол
«Ростов» и «Урал» показали формы на матч
Пресс-служба "Ростова" показала формы на матч 21-го тура РПЛ против "Урала".
Обновлено в 03:07
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Хоккей
Тарасенко вышел на пятое место в «Лент-Луисе» по заброшенным шайбам
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:29
Культура
Международный фестиваль видео-арта откроется в Москве 17 апреля
Художники из России, Франции, США и Аргентины представят свои работы на фестивале видео-арта "Сейчас&Потом’19", который пройдет в центре творческих индустрий "Фабрика" в Москве с 17 апреля по 12 мая.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Sony закрывает мобильное подразделение
Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Голос» вынудила олигарха извиниться за хамство
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Анита Цой вспомнила, как перелом позвоночника помог ей сблизиться с мужем
Обновлено в 03:10
Экономика
Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России
К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:15