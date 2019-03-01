Гаджеты

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPowerРБК 01:33

Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower. Об этом телеканалу CNN сообщил старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple Дэн Риччио. По его словам, продукт не удалось довести до совершенства.
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Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

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