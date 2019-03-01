Гаджеты
Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPowerРБК 01:33
Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower. Об этом телеканалу CNN сообщил старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple Дэн Риччио. По его словам, продукт не удалось довести до совершенства.
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Политика
На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»
На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил день тишины.
Обновлено в 02:40
Футбол
Себастьян Дриусси заявил, что ошибся, перейдя в «Зенит»
Обновлено вчера в 17:06
Спорт
На чемпионате России по биатлону состоятся гонки преследования
В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоятся мужская и женская гонки преследования.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Политика
Зеленский стал фаворитом британских букмекеров
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:54
Технологии
«Яндекс» отказался от Mediascope
Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено вчера в 07:31
Культура
Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Минюст США обозначил сроки передачи конгрессу доклада Мюллера
24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования
На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Васильева сказала, как решать проблему травли учителей из-за соцсетей
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву
Обновлено вчера в 09:34
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено 28 марта в 13:39
Шоу-бизнес
Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Обновлено вчера в 08:55
Наука
Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье
Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Гаджеты
Стоимость iPhone X в России упала ниже психологической отметки
Как сообщают СМИ со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.ru, в 2019 году стоимость смартфона значительно снизилась, достигнув психологической отметки.
Обновлено вчера в 21:42
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:37