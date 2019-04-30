Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhoneРБК вчера в 23:39

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд. При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет.
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Выручка Apple в третьем квартале 2019 фингода составит $52,5-54,5 млрд - прогноз компании

ПРАЙМвчера в 17:41

Компания Apple отчиталась о снижении прибыли во втором квартале финансового года

Эхо Москвывчера в 21:06

Apple сообщила о снижении прибыли и выручки по итогам финансового квартала

ТАССвчера в 20:06

Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала

Известиявчера в 18:49

Продажи iPhone сократились на 17 процентов

Реальное времявчера в 17:42

Продажи iPhone рухнули на 17%

Газета.Ruвчера в 16:58

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

РБКвчера в 23:39
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Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Политика

Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии

Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38
Политика

Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено вчера в 05:31
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Двухлетняя дочь Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова ругается матом

Дмитрий Исхаков, супруг Полины Гагариной, пожаловался подписчикам своего Instagram-микроблога на тяжелый характер двухлетней дочери Мии.
Обновлено в 00:53
Политика

Зеленский встретился с главой УПЦ МП

Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Обновлено вчера в 14:46
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 21:07
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском

Обновлено вчера в 13:18
Культура

Режиссер Павел Чухрай назвал ерундой сообщения о своей госпитализации

Обновлено в 02:24
Экономика

Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвое

Обновлено вчера в 09:01
Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной, актриса Наталья Красноярская

В возрасте 70-и лет 30 апреля скончалась Наталья Красноярская - известная актриса и режиссёр.
Обновлено в 02:15
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Политика

Мадуро объявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле

Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Политика

Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным

«Жестоким и бесчеловечным» назвала смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Фань Вэю в Китае за производство и контрабанду наркотических средств, глава МИД Канады Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено вчера в 23:34
Хоккей

Омский «Авангард» попрощался с Карри Рямё

Прошлый сезон Карри Рямё провёл в ХК "Йокерит", а в мае 2018 года стало известно, что он подписал годовой контракт с ХК "Авангард".
Обновлено в 02:11
Общество

Экс-глава Google покинет Alphabet

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт уходит из состава правления Alphabet, материнской компании Google.
Обновлено вчера в 22:51
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Наука

Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

Обновлено 29 апреля в 15:00
Кино

Король Ночи впервые заговорил

После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено 29 апреля в 05:59
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
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