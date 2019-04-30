Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhoneРБК вчера в 23:39

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд. При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала

Известиявчера в 18:49

Apple снизил квартальные выручку и прибыль. Из-за чего выросли акции

РБК03:33

Компания Apple отчиталась о снижении прибыли во втором квартале финансового года

Эхо Москвывчера в 21:06

Apple сообщила о снижении прибыли и выручки по итогам финансового квартала

ТАССвчера в 20:06

Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%

Коммерсантъ03:50

Продажи iPhone рухнули на 17%

Газета.Ruвчера в 16:58

Apple прогнозирует выручку в третьем квартале 2019 фингода на уровне $52,5-54,5 млрд

ПРАЙМвчера в 17:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Пушкинском районе Петербурга браконьера поймали с поличным

В Пушкинском районе Петербурга госинспекторы по охране окружающей среды задержали браконьера, который «промышлял» незаконной охотой.
Обновлено в 10:18
Гаджеты

Недорогой флагман Xiaomi Redmi впервые показали на видео

Обновлено 29 апреля в 06:36
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:34
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Спорт

Семеня проиграла судебный спор с ИААФ по делу об уровне тестостерона

Обновлено в 07:22
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости

Обновлено в 08:37
Хоккей

Пол Постма пополнил состав магнитогорского «Металлурга»

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с канадским защитником Полом Постмой.
Обновлено в 07:59
Общество

Некоторые рестораны Екатеринбурга отказались от продукции «Мираторг»

Обновлено в 10:13
Игры

Утечка: в мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked

Некоторые пользователи PS4 сообщают, что в разделе PlayStation Plus появилась подборка проектов на май — официально её должны представить сегодня вечером.
Обновлено в 06:06
Политика

Клубы друзей Крыма могут открыться в Америке и Британии

Директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн предложил открыть клубы друзей Крыма в Америке и Великобритании.
Обновлено в 10:10
Общество

Пасечник на демонстрации поздравил жителей ЛНР с 1 мая

Глава ЛНР Леонид Пасечник, принявший участие в первомайской демонстрации в Луганске, поздравил жителей Республики с Праздником Весны и Труда.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Космос

Китайские астрономы назвали Млечный путь «пожирателем галактик»

Астрономы открыли эту звезду, проанализировав объем спектральных характеристик, собранных при помощи китайского спектроскопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope).
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Определена дата телефонного разговора Лаврова и Помпео

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут телефонный разговор в среду.
Обновлено в 09:48
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Общество

Националисты срывают первомайское шествие в Харькове

Обновлено в 04:26
Игры

Авторы оригинальных Earthworm Jim работают над новой частью

Обновлено в 09:42
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное