Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhoneРБК вчера в 23:39

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд. При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет.
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Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%

Коммерсантъ03:50

Продажи iPhone рухнули на 17%

Газета.Ruвчера в 16:58

Компания Apple отчиталась о снижении прибыли во втором квартале финансового года

Эхо Москвывчера в 21:06

Apple сообщила о снижении прибыли и выручки по итогам финансового квартала

ТАССвчера в 20:06

Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала

Известиявчера в 18:49

Apple снизил квартальные выручку и прибыль. Из-за чего выросли акции

РБК03:33

Apple прогнозирует выручку в третьем квартале 2019 фингода на уровне $52,5-54,5 млрд

ПРАЙМвчера в 17:41
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Футбол

«Валенсия» планирует выкупить права на Черышева

Обновлено в 07:22
Экономика

Детский отдых доверят только проверенным компаниям

В основном заказчиками услуг по организации детского отдыха и оздоровления являются муниципальные образования, государственные предприятия, которые выкупают места, а затем распределяют их между школами, другими организациями, предоставляют тем, кто имеет право на бесплатный отдых, пояснил в беседе с "РГ" замдиректора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Футбол

Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней

Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей».
Обновлено в 11:07
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Авто

Представлены современные рендеры классических концепт-каров

Независимые дизайнеры представили в Сети современные рендеры классических концептов, которые не нашли своего продолжения в серийных автомобилях.
Обновлено в 04:13
Футбол

ЦСКА рассмотрит предложения по Фернандесу в случае непопадания в Лигу чемпионов

По информации портала "Евро-футбол.ру", "армейцы" могут расстаться с ключевым игроком в случае непопадания в основной турнир Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Обновлено в 08:39
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть Евровидение

Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в Петербурге

Полиция задержала нескольких участников первомайского шествия по Невскому проспекту.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Сестра Гуфа похвалила Алсу за поддержку Микеллы

Родственница музыканта выразила уверенность, что Алсу поступила правильно, что поддержала своего ребенка на конкурсе.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли в парке в Зеленограде

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в парке Победы в Зеленограде.
Обновлено в 10:53
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

США впервые применили F-35 в боевых условиях

Обновлено в 10:15
Армия и оружие

ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Политика

Определена дата телефонного разговора Лаврова и Помпео

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут телефонный разговор в среду.
Обновлено в 09:48
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика

Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму

Делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Церковь отказала Петросяну в аннуляции венчания со Степаненко

Обновлено в 08:37
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 10:48
Политика

Экс-дипломат назвал вышиванку и мову символами регресса Украины

Вышиванки и мова стали для огромного числа жителей Украины символами колоссального упадка и регресса, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
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