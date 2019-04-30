Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhoneРБК вчера в 23:39

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд. При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет.

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

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