Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhoneРБК вчера в 23:39

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд. При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет.
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Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала

Известиявчера в 18:49

Apple снизил квартальные выручку и прибыль. Из-за чего выросли акции

РБК03:33

Компания Apple отчиталась о снижении прибыли во втором квартале финансового года

Эхо Москвывчера в 21:06

Apple сообщила о снижении прибыли и выручки по итогам финансового квартала

ТАССвчера в 20:06

Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%

Коммерсантъ03:50

Продажи iPhone рухнули на 17%

Газета.Ruвчера в 16:58

Apple прогнозирует выручку в третьем квартале 2019 фингода на уровне $52,5-54,5 млрд

ПРАЙМвчера в 17:41
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Культура

Лоза назвал главный критерий для отбора в шоу «Голос. Дети»

Однажды Юрий Аксюта, отвечающий за музыкальное вещание на Первом, проговорился, что для всех "Голосов", как взрослых, так и детских, ему нужны в первую очередь типажи.
Обновлено в 07:25
Происшествия

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
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Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»

Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Общество

В Донецке началось первомайское шествие

Глава профсоюзов самопровозглашенной ДНР Максим Паршин рассказал, что на первомайское шествие в центре Донецка вышли восемь тысяч человек.
Обновлено в 04:19
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Обновлено в 06:20
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Обновлено вчера в 09:11
Авто

Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

Лидер туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал владельцем самого дорого в мире автомобиля.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии

Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр устроил роскошную свадьбу в Италии, передает ФАН.
Обновлено в 08:15
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Общество

В Ингушетии депутат украл невесту

Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться.
Обновлено в 08:06
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Обновлено в 03:00
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

Обновлено в 05:15
Музыка

Назван состав российского жюри на Евровидении-2019

Дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт вошли в состав профессионального жюри от России в Евровидении-2019, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 07:22
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Наука

В США дрон впервые доставил пациенту донорскую почку для пересадки

Обновлено вчера в 05:43
Политика

Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Локомотив» планирует продать Федора Смолова

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил о том, что клуб ведет переговоры с различными клубами о трансфере нападающего "Локо" и сборной России Федора Смолова.
Обновлено в 06:38
Космос

Космический камень со скоростью 61 000 километров в час ударил по Луне

Обновлено в 02:41
Политика

Николай Бондаренко выступил со скандальным заявлением о шествии «Бессмертный полк»

Обновлено в 07:09
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Хоккей

Швеция — Россия 1:0 (1-й период)

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.
Обновлено в 08:30
Кино

Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня

Обновлено в 08:38
Политика

Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Общество

В Ростове объявлено штормовое предупреждение

В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Гаджеты

Dell Precision 3540 создан для работы

Многие пользователи считают, что на рынке есть всего один достойный ноутбук для работы и это MacBook.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
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