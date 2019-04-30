Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhoneРБК вчера в 23:39

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд. При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет.
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Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%

Коммерсантъ03:50

Apple снизил квартальные выручку и прибыль. Из-за чего выросли акции

РБК03:33

Apple прогнозирует выручку в третьем квартале 2019 фингода на уровне $52,5-54,5 млрд

ПРАЙМвчера в 17:41

Apple сообщила о снижении прибыли и выручки по итогам финансового квартала

ТАССвчера в 20:06

Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала

Известиявчера в 18:49

Продажи iPhone рухнули на 17%

Газета.Ruвчера в 16:58

Компания Apple отчиталась о снижении прибыли во втором квартале финансового года

Эхо Москвывчера в 21:06
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Обновлено вчера в 11:26
Хоккей

«Ак Барс» объявил о назначении Квартальнова главным тренером

53-летний Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанской команды, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.
Обновлено в 03:31
Общество

Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
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Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией

Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:22
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Экстренно прооперирован Берлускони

Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Общество

На первомайское шествие в Донецке вышли более восьми тысяч человек

Обновлено в 03:23
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

Обновлено в 02:29
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону (будет опубликован в ближайшем номере "РГ"), изменится порядок расчета надбавок к их пенсии.
Обновлено в 05:50
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Хоккей

Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и намекнула на второго ребенка

30 апреля Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с 28-м днем рождения и намекнула на рождение второго ребенка.
Обновлено в 02:13
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:59
Общество

Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в мае

Астрологи составили список знаков зодиака, представителей которых ждет везение в последнем месяце весны. Самым удачным май станет для Овнов.
Обновлено вчера в 00:35
Политика

Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

Обновлено в 04:52
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Хоккей

Да Коста подписал контракт с «Локомотивом» на 1 год

Форвард Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.
Обновлено в 05:23
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Финансы

ФРС США может сохранить базовую ставку по итогам заседания на уровне 2,25-2,5% годовых

Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых по итогам двухдневного заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

В США опасаются потери позиций в космосе на фоне успехов КНР и России

Обновлено в 05:33
Футбол

Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Футбол

Фанаты «Ливерпуля» толкнули азиатского туриста в фонтан в Барселоне

Решив развлечься, английские фанаты начали толкать посторонних людей в фонтан. Одним из прохожих, оказавшихся в воде, стал азиатский турист.
Обновлено в 05:04
Космос

Огромный астероид летит к Земле

Обновлено в 04:57
Хоккей

«Трактор» покинули 14 хоккеистов

Обновлено в 03:41
Общество

Самарское издание объяснило штраф из-за отсутствия новостей в выходные

Роскомнадзор составил протокол на самарское онлайн-издание «Парк Гагарина» из-за отсутствия новостей в выходные, подтвердила РБК директор АНО «Парк Гагарина» Юлия Илларионова.
Обновлено в 05:05
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