Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhoneРБК вчера в 23:39
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд. При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Компания Apple отчиталась о снижении прибыли во втором квартале финансового года
Эхо Москвывчера в 21:06
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Обновлено вчера в 11:26
Хоккей
«Ак Барс» объявил о назначении Квартальнова главным тренером
53-летний Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанской команды, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.
Обновлено в 03:31
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
Хоккей
Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией
Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:22
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Экстренно прооперирован Берлускони
Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону (будет опубликован в ближайшем номере "РГ"), изменится порядок расчета надбавок к их пенсии.
Обновлено в 05:50
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Хоккей
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и намекнула на второго ребенка
30 апреля Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с 28-м днем рождения и намекнула на рождение второго ребенка.
Обновлено в 02:13
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в мае
Астрологи составили список знаков зодиака, представителей которых ждет везение в последнем месяце весны. Самым удачным май станет для Овнов.
Обновлено вчера в 00:35
Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Хоккей
Да Коста подписал контракт с «Локомотивом» на 1 год
Форвард Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.
Обновлено в 05:23
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Финансы
ФРС США может сохранить базовую ставку по итогам заседания на уровне 2,25-2,5% годовых
Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых по итогам двухдневного заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Футбол
Фанаты «Ливерпуля» толкнули азиатского туриста в фонтан в Барселоне
Решив развлечься, английские фанаты начали толкать посторонних людей в фонтан. Одним из прохожих, оказавшихся в воде, стал азиатский турист.
Обновлено в 05:04
Космос
Огромный астероид летит к Земле
Обновлено в 04:57
Хоккей
«Трактор» покинули 14 хоккеистов
Обновлено в 03:41
Общество
Самарское издание объяснило штраф из-за отсутствия новостей в выходные
Роскомнадзор составил протокол на самарское онлайн-издание «Парк Гагарина» из-за отсутствия новостей в выходные, подтвердила РБК директор АНО «Парк Гагарина» Юлия Илларионова.
Обновлено в 05:05