Гаджеты
Apple отчиталась о падении продаж iPhoneRambler News Service 02:41
Суммарная выручка Apple от продаж iPhone по итогам 9 месяцев финансового года снизились на 14,9%, составив $109,01 млрд по сравнению со $128,13 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из неаудированной отчётности компании.
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