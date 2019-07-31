Гаджеты

Apple отчиталась о падении продаж iPhoneRambler News Service 02:41

Суммарная выручка Apple от продаж iPhone по итогам 9 месяцев финансового года снизились на 14,9%, составив $109,01 млрд по сравнению со $128,13 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из неаудированной отчётности компании.
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Продажи iPhone вновь упали до рекордного уровня

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:13, Ашберн
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По опубликованной ТАСС информации, БМД-2М подверглась модернизации и получила боевой модуль «Берег».
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