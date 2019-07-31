Суммарная выручка Apple от продаж iPhone по итогам 9 месяцев финансового года снизились на 14,9%, составив $109,01 млрд по сравнению со $128,13 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из неаудированной отчётности компании.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Кино Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Происшествия Лефортовский суд арестовал мужчину по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко, подозреваемого в госизмене.

Хоккей «Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с защитником Батчером «Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с защитником Уиллом Батчером. Годовая зарплата игрока составит 3,73 млн долларов.

Происшествия В дагестанском Роспотребнадзоре прошли обыски по делу о подлоге Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, должностные лица которого подозреваются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, говорится в релизе СК РФ.

Футбол Медведев: если «Зенит» купит Малкома, его работу могут выставить в Эрмитаже Если бразильский нападающий Малком перейдет в петербургский "Зенит", работа футболиста, возможно, будет выставлена в Эрмитаже, заявил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

Политика Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.

Политика Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.

Технологии Свыше 56 тысяч человек уже стали держателями Единой карты петербуржца С 6 мая заявления на получение Единой карты петербуржца подали почти 134 тысячи человек. Оформить ее стало возможным с начала мая.

Общество Серию «Маши и Медведя» посмотрели более четырёх миллиардов раз Серия мультфильма «Маша и Медведи» «Маша плюс каша» набрала более четырёх миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube.

Политика Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.

Энергетика Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".

Экономика «Сбербанк» инвестирует в экосистему 3% прибыли за предыдущие три года Инвестиции "Сбербанка" в формируемую с 2016 года экосистему составили примерно 3% прибыли за предыдущие три года, сообщил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления "Сбербанка" во время телефонной конференции.

Космос С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12» С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».

Экономика Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.

Транспорт ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Происшествия У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5 Утром в четверг, 31 июля, вблизи острова Крит произошло землетрясение с магнитудой 5. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Футбол ФИФА объявила номинантов на награду лучшему футболисту 2019 года Международная федерация футбола (ФИФА) назвала десять претендентов на получение награды лучшему футболисту 2019 года, сообщается на сайте организации.