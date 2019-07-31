Экономика
Apple отчиталась о падении продаж iPhoneRambler News Service 02:41
Суммарная выручка Apple от продаж iPhone по итогам 9 месяцев финансового года снизились на 14,9%, составив $109,01 млрд по сравнению со $128,13 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из неаудированной отчётности компании.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
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Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
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Хоккей
«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с защитником Батчером
«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с защитником Уиллом Батчером. Годовая зарплата игрока составит 3,73 млн долларов.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В дагестанском Роспотребнадзоре прошли обыски по делу о подлоге
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, должностные лица которого подозреваются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, говорится в релизе СК РФ.
Обновлено в 10:51
Футбол
Медведев: если «Зенит» купит Малкома, его работу могут выставить в Эрмитаже
Если бразильский нападающий Малком перейдет в петербургский "Зенит", работа футболиста, возможно, будет выставлена в Эрмитаже, заявил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.
Обновлено в 09:31
Политика
Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске
Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
Обновлено в 06:20
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Технологии
Свыше 56 тысяч человек уже стали держателями Единой карты петербуржца
С 6 мая заявления на получение Единой карты петербуржца подали почти 134 тысячи человек. Оформить ее стало возможным с начала мая.
Обновлено в 11:28
Общество
Серию «Маши и Медведя» посмотрели более четырёх миллиардов раз
Серия мультфильма «Маша и Медведи» «Маша плюс каша» набрала более четырёх миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
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Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Обновлено в 10:39
Энергетика
Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть
Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 09:59
Экономика
«Сбербанк» инвестирует в экосистему 3% прибыли за предыдущие три года
Инвестиции "Сбербанка" в формируемую с 2016 года экосистему составили примерно 3% прибыли за предыдущие три года, сообщил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления "Сбербанка" во время телефонной конференции.
Обновлено в 11:03
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено в 08:11
Наука
Останки древнего хищника «Ктулху» обнаружили в Канаде
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено в 04:39
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Происшествия
У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Утром в четверг, 31 июля, вблизи острова Крит произошло землетрясение с магнитудой 5. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 05:00
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Футбол
ФИФА объявила номинантов на награду лучшему футболисту 2019 года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала десять претендентов на получение награды лучшему футболисту 2019 года, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
В Тверской области сформирована эскадрилья истребителей Су-35
Новейшие истребители Су-35, поступившие в авиаполк ЗВО, дислоцированный в Тверской области, заменят устаревший авиапарк.
Обновлено в 05:50