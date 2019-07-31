Экономика

Продажи iPhone упали до рекордного уровняРадиочастотный спектр 10:57

На продаже iPhone компании удалось заработать 25,9 млрд долларов США против 29,4 млрд в прошлом году. По итогам третьего квартала 2019 года выручка Apple составила $53,8 млрд, увеличившись всего на 1% относительно прошлого года, следует из официального отчета корпорации.
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