Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPoweriReactor вчера в 20:02
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года. По задумке производителя, гаджет должен был одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods.
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Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
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Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
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Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
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Армия и оружие
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Боевые корабли НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в акваторию Черного моря. Их фотографии были опубликованы в Twitter.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести четвертое голование в парламенте по сделке с ЕС по «Брекситу», сообщает Daily Telegraph.
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В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
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В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
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