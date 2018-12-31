Экономика

Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone
Известия
19:25

Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США. Об этом в своем письме к инвесторам сообщил глава корпорации Apple Тим Кук.
Известия19:25
Тим Кук
Ясно, что экономика начала замедляться там во второй половине, и, как мне кажется, дело в том, что торговая напряженность между США и Китаем оказывает дополнительное давление на их экономику.
— Тим КукRT на русском 19:40

Подробнее о событии

Главные новости к утру 3 января

Коммерсантъ23:00

Apple предупредила инвесторов о снижении прогноза по доходам

RT на русском19:40

Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone

РИА Новости18:08

Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone

Life.ru20:00

Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

РБК18:49

Торговая война США с Китаем ударила по продажам Iphone

Взгляд.ру18:25

Глава Apple заявил о снижении прогноза выручки компании из-за трений между США и КНР

ТАСС19:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Происшествия

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 36

Обновлено в 22:25
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:03
Экономика

Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено в 22:03
Спорт

Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено в 21:52
Хоккей

Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею

Обновлено в 22:34
Экономика

Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone

Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.
Обновлено в 19:25
Происшествия

В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела еще двух погибших

В Магнитогорске, где всю новогоднюю ночь ни на минуту не прекращались работы по разбору завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме, спасатели достали из-под обломков стен тела еще двух жертв трагедии.
Обновлено 31.12.18 в 23:03
Происшествия

«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства

Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Обновлено в 16:00
Хоккей

Россия — Словакия 4:0 (1-й перерыв)

Обновлено в 22:10
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Музыка

Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено в 20:11
Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Космос

Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны

Китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны.
Обновлено в 23:23
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки

При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено в 19:21
Политика

Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР

Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Общество

На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»

Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено в 09:17
Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Обновлено в 14:54
Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено в 18:18
Общество

Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей

Обновлено в 05:56
Политика

Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону

Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды

В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Автобус попал в ДТП в Тульской области

На федеральной трассе М4 «Дон» в Тульской области автобус Москва — Белгород попал в ДТП.
Обновлено в 21:29
Космос

Корабли «Союз» совершат рекордно длительные полеты к МКС

Обновлено в 20:16
Авто

Tesla отчиталась о рекордном производстве

Обновлено в 18:32
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 11:23
Происшествия

СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге

Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане

Обновлено в 21:13
Хоккей

Сборная США обыграла чехов и вышла в полуфинал МЧМ-2019

В четвертьфинале американцы со счетом 3:1 обыграли команду Чехии. За США шайбы забросили Ноа Кейтс, Джош Норрис и Саша Хмелевски.
Обновлено в 22:25
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
ещё по теме
Тим Кук
генеральный директор Apple, пришёл в компанию в марте 1998 года. Был назначен гендиректором после отставки Стива Джобса 24 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное