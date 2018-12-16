Гаджеты
Apple обвинили в завышении параметров экрана iPhone X
Apple обвинили в завышении параметров экрана iPhone XDP.RU02:28
Американскую компанию Apple обвинили в завышении параметров экрана iPhone X. Об этом сообщает портал CNET. По данным СМИ, несколько пользователей смартфона подали иск в Окружной суд Северной Калифорнии. Как утверждают заявители, компания неверно указала характеристики экрана гаджета.
DP.RU02:28
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Гаджеты
Создатель магазина ПО Cydia объявил о его закрытии
Магазин программного обеспечения Cydia закрывается навсегда. Об этом сообщил его создатель Джей Фриман, в Сети известный как Saurik.
Обновлено вчера в 12:46
Гаджеты
Samsung запатентовала смарт-часы с функцией электрокардиографии
Южнокорейская компания Samsung работает над созданием смарт-часов нового поколения.
Обновлено в 01:07
Гаджеты
На Indiegogo представлен умный блокнот Memonote с батареей на 7000 мАч
Один из крупнейших сайтов общественного финансирования и прямой конкурент Kickstarter Indiegogo представил миру передовой и современный блокнот.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
IPad Pro 2018 года подешевел на 200 долларов
Осенью 2018 года американская компания Apple представила свой очередной планшет iPad Pro, однако спустя несколько месяцев его можно приобрести с немалой скидкой.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Asus опровергла мрачные слухи о линейке ZenFone
В официальном заявлении говорится о том, что компания продолжит выпускать новые смартфоны линейки ZenFone, при этом также расширяя ассортимент продукции для игроков и требовательных пользователей.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Новое устройство Microsoft облегчит жизнь людям с болезнью Паркинсона
Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) завело на своем сайте страничку для очень интересного носимого устройства, которое создается силами Microsoft.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Новый убийца флагманов оценен в $199
Смартфон, который называют очередным убийцей флагманов, оценили в 199 долларов.
Обновлено 14 декабря в 23:12
Гаджеты
В США визитку Стива Джобса продали на аукционе за 6 259 долларов
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Флагман Samsung Galaxy S10 замечен в общественном месте
Флагман Samsung Galaxy S10 удалось запечатлеть в общественном транспорте, снимками поделился инсайдер.
Обновлено вчера в 09:58
Гаджеты
Обнародовано название набора для авторов консоли Microsoft Xbox
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты
IPhone 11 могут оснастить дополнительной сенсорной панелью на дисплее
Обновлено в 03:41
Гаджеты
WhatsApp получит режим «картинка в картинке»
В WhatsApp может появиться режим «картинка в картинке».
Обновлено вчера в 09:03
Гаджеты
Xiaomi презентовала увлажнитель воздуха
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
Продаем пользованный смартфон. Как не продешевить: важные нюансы
В зависимости от состояния устройства и условий акции вам дается скидка на покупку нового телефона – вплоть до 70 процентов.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Загадочным устройством Xiaomi оказались беспроводные наушники для караоке
По изображению картинки сложно было понять, о каком именно продукте идет речь, но предположение о наушниках оказалось верным.
Обновлено вчера в 01:55