Американскую компанию Apple обвинили в завышении параметров экрана iPhone X. Об этом сообщает портал CNET. По данным СМИ, несколько пользователей смартфона подали иск в Окружной суд Северной Калифорнии. Как утверждают заявители, компания неверно указала характеристики экрана гаджета.

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