Гаджеты

Apple обвинили в завышении характеристик iPhone X
РИА Новости
вчера в 20:17

Компанию Apple обвинили в завышении характеристик экранов iPhone X, это следует из иска, поданного в Окружной суд Северной Калифорнии, сообщает CNET. Как утверждают два истца, компания неверно указала характеристики экрана этой модели смартфона.
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