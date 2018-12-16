Гаджеты
Компанию Apple обвинили в завышении характеристик экранов iPhone X, это следует из иска, поданного в Окружной суд Северной Калифорнии, сообщает CNET. Как утверждают два истца, компания неверно указала характеристики экрана этой модели смартфона.
РИА Новостивчера в 20:17
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