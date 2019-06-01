Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunesLenta.ru вчера в 23:05
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg. Медиаплеер будет заменен на три отдельных приложения: Music, TV и Podcasts. По данным агентства, глава компании Тим Кук объявит об изменениях 3 июня на конференции разработчиков WWDC 2019.
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Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Вуз в Киеве счел невозможным образование на украинском языке
Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу заявил, что вуз не будет вести обучение только на украинском языке в соответствии с требованием закона.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Обновлено вчера в 22:06
Энергетика
Аналитики назвали причины падения цен на нефть
Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Экс-премьер Украины заявил о крахе оборонной промышленности страны
Обновлено вчера в 22:19
Игры
Стратегия Northgard по скандинавским мифам скоро выйдет на консолях
Студия Shiro Games, выпустившая ролевой боевик Evoland, представила основанную на скандинавской мифологии стратегию Northgard ещё в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Путин присвоил имена великих россиян аэропортам
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17
Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходом
Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры.
Обновлено в 01:04
Политика
Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google
Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболу
В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
Обновлено вчера в 07:32
Космос
Космическая компания Илона Маска SpaceX теперь стоит больше, чем Tesla
Космическая компания Илона Маск, SpaceX, теперь стоит больше, чем его фирма по производству электромобилей Tesla, - по крайней мере, на бумаге.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
В Петербурге возмутились предложением кастрировать мужей бесплатно
Жители Петербурга возмутились рекламным объявлением ветклиники, которое появилось у станции метро "Улица Дыбенко".
Обновлено вчера в 10:04
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Политика
Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны
Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы
Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича
Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ».
Обновлено вчера в 23:46