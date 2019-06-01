Гаджеты

Apple решила отказаться от iTunesИзвестия вчера в 18:04

Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes. Медиаплеер заменят на самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов вместе с выходом macOS 10.15, пишет Bloomberg. Предполагается, что глава компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019.
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Bloomberg: Apple намерена отказаться от iTunes

RT на русском00:59

Apple решила отказаться от iTunes

Известиявчера в 18:04

Apple намерена отказаться от iTunes

Lenta.ruвчера в 23:05

Apple решила отказаться от iTunes, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:36

Apple намерена отказаться от iTunes

ФАНвчера в 21:07

Bloomberg узнал о планах Apple заменить iTunes тремя разными приложениями

РБК00:02

Apple может полностью отказаться от iTunes

News.ruвчера в 11:02
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

Обновлено в 06:36
Футбол

Если «Ливерпуль» выиграет ЛЧ, то «Рома» получит 5 млн евро

«Рома» заработает около пяти млн евро, если «Ливерпуль» одержит победу над «Тоттенхэмом».
Обновлено в 09:12
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:43
Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Общество

Определены самые выгодные для проживания города России

В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 08:04
Общество

Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

Обновлено в 09:04
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей

В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:30
Футбол

Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду

Впоследствии у "Реала" случился кризис.
Обновлено в 08:50
Политика

Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Общество

Назван способ похудеть без чувства голода

Создание дефицита калорий при сохранении количества потребляемой пищи позволит сбросить вес и не испытывать чувство голода.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Кино

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре

Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Политика

МИД Косово призвал ООН расследовать действия пострадавшего россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия пострадавшего в ходе полицейской операции на севере края гражданина России, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 10:08
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

«Медовый месяц продолжается:» Потап и Настя Каменских возвращаются к концертам

Свадебное путешествие быстро завершилось и творческому дуэту пора возвращаться к работе, на днях у каждого состоится несколько концертов.
Обновлено в 06:20
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Политика

В СНБО Украины рассказали об итогах первого заседания обновлённого совета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал о результатах недавнего совещания ведомства.
Обновлено в 09:57
Здоровье

Ученые узнали, сколько нужно отдыхать для продления жизни

Ученые узнали, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы продлить жизнь.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в «Яме»

Обновлено в 09:02
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
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