Гаджеты

Apple может выпустить три новых iPhoneМойка78 17:19

Вторую заднюю камеру получит модель, которая придет на смену iPhone XR. Изменение позволит улучшить портретный режим съемки. Кроме смартфонов компания может выпустить новый iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch.
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Компания Apple в сентябре представит три новых модели iPhone

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Lenta.ru15:40

IPhone с тройной камерой и рекордно большой MacBook: Bloomberg узнал характеристики новых устройств Apple

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РИА Новости13:38

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Bloomberg: Apple представит в сентябре три новых iPhone и MacBook Pro с 16-дюймовым экраном

Дождь14:39
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Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Один из самых известных и эмоциональных телекомментаторов Геогрий Черданцев в жёсткой манере высказался о защитнике "Спартака" Айртоне, после поражения москвичей от "Браги" в Лиге Европы (0:1).
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Немецкий депутат и уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе заявил, что советский народ смог одержать победу над нацизмом путем неизмеримых жертв.
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