Вторую заднюю камеру получит модель, которая придет на смену iPhone XR. Изменение позволит улучшить портретный режим съемки. Кроме смартфонов компания может выпустить новый iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch.

Apple может выпустить три новых iPhone

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