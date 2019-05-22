Apple исправила ошибки с отображением Крыма на картахLife.ru 05:22

Американская компания Apple устранила проблемы с отображением Крыма на своих картографических сервисах. Об этом рассказал ТАСС председатель профильного Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Apple исправила ошибки с отображением Крыма на картах

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