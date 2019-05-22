Политика
Apple исправила ошибки с отображением Крыма на картахLife.ru 05:22
Американская компания Apple устранила проблемы с отображением Крыма на своих картографических сервисах. Об этом рассказал ТАСС председатель профильного Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Обновлено в 06:45
Кино
«Аладдин» обзавелся саундтреком
Саундтрек к игровому ремейку "Аладдина" от Disney опубликован на стриминговых сервисах.
Обновлено в 04:41
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Обновлено в 11:53
Финансы
Минфин США предупредил о скором достижении лимита госдолга
Глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил конгресс о достижении лимита на государственный долг к концу лета.
Обновлено в 11:02
Хоккей
Экс-форвард «Торонто» и «Рейнджерс» перешел в «Автомобилист»
Обновлено в 08:02
Общество
В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков
В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
Обновлено в 09:50
Экономика
В 13 регионах России не хватает денег на индексацию зарплат бюджетников
По словам главы ведомства, власти исходят из того, что доходы регионов растут, и до конца года деньги на повышение зарплат бюджетников найдутся.
Обновлено в 11:08
Общество
Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора
В заявлении арестованного говорится, что он «не испытывал никаких иллюзий» насчет решения Совета федерации, но считает его поспешным.
Обновлено в 12:18
Политика
Президент Австрии привел к присяге переходное правительство
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду привел к присяге переходное правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 07:38
Футбол
Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги Европы
Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
Обновлено в 09:28
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Энергетика
Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе»
Проблемы с доставкой российской нефти в Европу из-за остановки прокачки по трубопроводу «Дружба» спровоцировали опасения дефицита.
Обновлено в 11:26
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Романа Удота
Химкинский городской суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Романа Удота по делу об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК), передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Обновлено в 12:34
Политика
Начальник управления Госохраны Украины подал в отставку
Обновлено в 10:09
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью
Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Футбол
Тренер «Челси» призвала уменьшить ворота в женском футболе
Главный тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз выразила мнение, что правила женского футбола необходимо изменить.
Обновлено в 11:14
Спорт
Демар выиграл десятый этап велогонки «Джиро д’Италия»
Обновлено вчера в 12:31
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Экономика
В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года
В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Футбол
Локомотив — Урал 1:0 (2-й тайм)
В прошедшее воскресенье команды играли между собой в премьер-лиге, матч завершился со счетом 2:2. Фаворитом сегодняшнего поединка считается «Локомотив»: команда Семина 8 раз играла в финалах Кубка России и выиграла 7 трофеев.
Обновлено в 03:48
Культура
Писатель Алексей Иванов сравнил Челябинск с Манчестером
Обновлено в 07:55
Наука
DARPA создаст шлем для управления дронами нейронной активностью
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выложило на своем сайте пресс-релиз, в котором указало на направления программы по разработке неинвазивных методов управления различными системами силой мысли.
Обновлено в 05:59
Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36