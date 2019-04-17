Гаджеты
Apple и Qualcomm заключили мир. Что это значит для iPhone, Intel и 5GВести.Хайтек 02:28
Компании договорились, что прекращают все судебные разбирательства. Apple вновь начнёт закупать модемные чипы Qualcomm и будет делать это ещё как минимум шесть лет — такой срок действия нового лицензионного соглашения.
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Акции Qualcomm подскочили на 22% после сообщения об урегулировании спора с Apple
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