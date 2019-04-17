Гаджеты

Apple и Qualcomm заключили мир. Что это значит для iPhone, Intel и 5GВести.Хайтек 02:28

Компании договорились, что прекращают все судебные разбирательства. Apple вновь начнёт закупать модемные чипы Qualcomm и будет делать это ещё как минимум шесть лет — такой срок действия нового лицензионного соглашения.
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Московский Комсомолецвчера в 17:35

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Apple и Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство

ТАССвчера в 15:49

Apple и Qualcomm договорились по патентным правам, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 15:48
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Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
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Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
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В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
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Донбасс встретит украинские выборы переходом на российские паспорта

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Обновлено в 01:55
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Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
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Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами

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"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
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Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
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BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных

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Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента

Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
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