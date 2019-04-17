Гаджеты

Apple и Qualcomm помирились друг с другомКоммерсантъ 05:53

Apple и Qualcomm помирились друг с другом После многолетних патентных споров и судов по всему миру компании Apple и Qualcomm неожиданно для всех объявили во вторник о примирении.
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Apple и Qualcomm подписали мировое соглашение

Московский Комсомолецвчера в 17:35

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Qualcomm и Apple договорились. Платит Apple

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Apple после двухлетней тяжбы согласилась заплатить Qualcomm за чипы

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Акции Qualcomm подскочили на 22% после сообщения об урегулировании спора с Apple

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Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

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Apple и Qualcomm договорились по патентным правам, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 15:48
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Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

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Определен признак преждевременной смерти у мужчин

Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 01:32
Экономика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Общество

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
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Смартфон Honor 20 Pro получит 4 камеры

Сайт Slashleaks поделился с читателями первыми рендерами флагмана Honor 20 Pro.
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Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
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Кучеров и Малкин были вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Обновлено в 01:06
Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено в 04:54
Политика

Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»

В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Здоровье

Власти помогут врачам повышать свою квалификацию

Анатолий Артамонов рекомендовал медикам больше внимания уделять образованию и посещать курсы повышения квалификации.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Челябинске почти устранили последствия прорыва теплотрассы

В Челябинске подача отопления и горячей воды возобновлена почти во все дома, оставшиеся без этих благ после произошедшего 16 апреля прорыва теплотрассы на улице Братьев Кашириных.
Обновлено в 03:27
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Политика

Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая

Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» съела таракана в эфире

Новая участница проекта Яна Березова не только не отказалась от таракана, предложенного ей Никитой Рудаковым, но и с удовольствием съела насекомое.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Политика

Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета Федерации

Обновлено в 05:31
Происшествия

Владимира Зеленского избили люди в масках

Обновлено в 07:03
Общество

Губернатор Кузбасса в 2018 году заработал более 70 миллионов рублей

Согласно декларации, губернатор Кузбасса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 70 миллионов 280 тысяч 607 рублей 54 копейки.
Обновлено в 05:50
Политика

Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Обновлено в 05:41
Экономика

Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Обновлено в 04:11
Авто

Снижение продаж автомобилей в Евросоюзе в марте ускорилось до 3,9%

В 1-м квартале число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС сократилось на 3,3% - до 4,033 млн против 4,172 в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные ACEA.
Обновлено в 04:29
Общество

С омички требуют налог на цветы, которые ей подарила мэрия за младенца

В мэрии заявили, что женщину предупреждали о налоге и она даже оставила соответствующую подпись.
Обновлено в 04:07
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Общество

В центре Петербурга появится общественное пространство «Оранжереи»

В Петербурге, недалеко от Таврического сада, появится общественное пространство «Оранжереи».
Обновлено в 05:42
Общество

В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти

Обновлено в 06:53
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