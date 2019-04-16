Гаджеты
Apple и Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательствоТАСС вчера в 15:49
Компания Apple и поставщик процессоров Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство, касающееся обвинений в нарушении компанией из Купертино (штат Калифорния) авторских прав на три патента. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном во вторник на официальном сайте Apple.
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Акции Qualcomm подскочили на 22% после сообщения об урегулировании спора с Apple
Известиявчера в 17:13
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Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра
Молодой человек застрелил женщину и ранил пожилого мужчину в торговом центре американского города Севьервилл, штат Теннеси, сообщает в среду телеканал WVLT.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено вчера в 02:24
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» и прошли в следующий раунд плей-офф
"Айлендерс" выиграли у "Питтсбурга" (3:1) в матче первого раунда плей-офф. Клуб из Нью-Йорка победил в серии со счетом 4-0.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Ассанжу присудили награду Европарламента за свободу СМИ
Награду получила представитель Ассанжа, лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил награду Европарламента за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Путешествия
Названы города с самым высоким ростом туристической популярности
Будапешт стал главным городом мира с наибольшим ростом туристической популярности за последние 10 лет.
Обновлено 15 апреля в 07:43
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Telegraph (Великобритания): Россия разместит в Арктике свои лучшие системы ПВО (The Telegraph UK)
Обновлено вчера в 21:19
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено 15 апреля в 23:13
Общество
Второй лоукостер начнет летать в Москву из Улан-Удэ летом
Как сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов в «Фейсбуке», авиакомпания «Смартавиа» (ранее — «Нордавиа») начнет полеты со 2 июня.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Донбасс ждет российских паспортов
Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Футбол
«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 16:51
Политика
СМИ рассказали о «патовой ситуации» для США в Венесуэле
Последний визит госсекретаря США Майка Помпео к границе Венесуэлы и Колумбии свидетельствовал об отсутствии у Соединенных Штатов плана действий в регионе, заявляет Washington Examiner.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол
Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал»
Обновлено вчера в 11:34
Культура
Шнуров рассказал о пожаре в Нотр-Даме в стихах
Музыкант Сергей Шнуров не остался в стороне от произошедших событий в Париже и посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, определяя произошедшее как "символ новой смены вех": Как символ новой смены вех.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Мужчина в Южной Корее поджег квартиру и убил не менее пяти соседей
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 04:29
Транспорт
В России предлагают ввести платные перекрестки
В России ради решения проблем с пробками предлагают ввести платные перекрестки.
Обновлено вчера в 04:26
Наука
Похороненные в мегалитах люди оказались близкими родственниками
Исследователи обнаружили, что люди, похороненные в мегалитах в Ирландии и Скандинавии, нередко приходились друг другу близкими родственниками, при этом большинство из них были мужчинами.
Обновлено вчера в 08:51
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник попросил о помощи Путина
Арестованный в Греции в 2017 году по подозрению в финансовых преступлениях гражданин РФ Александр Винник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
Волгоградец с ДЦП любит путешествия и точные науки
Обновлено в 00:00