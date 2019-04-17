Гаджеты
СМИ сообщили об урегулировании патентного спора между Apple и QualcommРеальное время 17:38
Компания Apple и поставщик процессоров Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство, связанное с нарушениями авторских прав на патенты. По информации Wall Street Journal, речь идет о разногласиях по патентам и поставкам процессоров. Компании договорились прекратить судебные тяжбы.
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Футбол
«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено в 16:59
Технологии
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено в 07:08
Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Яна Рудковская, Виктория Боня, Наталья Водянова и другие звезды стали лауреатами премии «Самые стильные в России-2019»
Традиционно в середине апреля Светлана Бондарчук собирает звезд, чтобы объявить, кого из них журнал Hello! признал самыми стильными в этом году.
Обновлено в 23:14
Политика
Циничная шутка о пожаре возмутила французского посла в Киеве
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери вызвала возмущение у посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт, о чем 16 апреля она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:30
Политика
Порошенко нашел «все основания выиграть» на выборах на Украине
Украинский президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что у него есть "все основания" одержать победу во втором туре выборов на Украине.
Обновлено в 22:43
Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено в 21:02
Наука
Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Авто
Вот почему владельцы Toyota RAV4 не спешат продавать свои автомобили!
Toyota RAV4 на протяжении многих лет является бестселлером японского автогиганта.
Обновлено в 22:30
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:02
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 18:07
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке
Обновлено в 22:42
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Денис Высоцкий разводится с женой
Денис Высоцкий запомнился зрителям, как один из самых молодых участников 17-го сезона «Битвы экстрасенсов».
Обновлено в 23:00
Происшествия
Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева
Электрик из кафе «Кофемания» Александр Вилюнов на заседании суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ответил на вопрос об оправданности меры пресечения, выбранной для игроков.
Обновлено в 07:16
Политика
«Ъ» узнал о возможных кадровых перестановках в Совфеде
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.
Обновлено в 19:00
Политика
Путин потребовал скорее завершить стройку Восточного
Обновлено в 07:03
Футбол
Зидан принял решение избавиться от Бэйла
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки
Обновлено в 23:07
Экономика
В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми
Требования украинских компаний к России выплатить компенсации за утрату своих активов в Крыму напоминают детские игры и показывает их несостоятельность, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено в 23:19
Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник попросил о помощи Путина
Арестованный в Греции в 2017 году по подозрению в финансовых преступлениях гражданин РФ Александр Винник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено в 20:20
Космос
Ученые предложили установить орбитальный лазер на МКС
На Международной космической станции предложили установить орбитальный лазер, чтобы бороться с космическим мусором.
Обновлено в 22:57