Финансы
Apple и Alphabet тянут Уолл-стрит внизREGNUM вчера в 12:32
К падению индексов привело крупное снижение курса акций Alphabet, владельца Google, а также Apple и связанных с ними компаний.
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Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний
Финмаркетвчера в 10:50
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Политика
Определена дата телефонного разговора Лаврова и Помпео
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут телефонный разговор в среду.
Обновлено в 09:48
Авто
В России упали цены на автомобили с пробегом
В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Космос
NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов
Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
В WikiLeaks отреагировали на приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks на своей странице в твиттере прокомментировала приговор своему основателю Джулиану Ассанжу, охарактеризовав его как "шокирующий" и "мсительный".
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости
Обновлено в 08:37
Общество
Пасечник на демонстрации поздравил жителей ЛНР с 1 мая
Глава ЛНР Леонид Пасечник, принявший участие в первомайской демонстрации в Луганске, поздравил жителей Республики с Праздником Весны и Труда.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Политика
Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Политика
Зеленский вновь извинился за кадры с Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в передаче "ЧистоNеws" кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась
Попытку государственного переворота широко освещали американские СМИ и блогеры в Twitter.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ
Первомайские акции в России ознаменовались задержаниями. Так, по данным ОВД-инфо, в целом по стране в отделения полиции попали 124 человека.
Обновлено в 09:42
Футбол
Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях
Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Устроивший ночной марафон медведь попал на видео
Обновлено в 09:53
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06